WNBA : Marine Johannes a fait le show contre les Valkyries

Pendant que la Draft battait son plein, il y avait deux matchs de WNBA, dont un joli choc est vs ouest entre les Valkyries de Golden State et le Liberty de New York. Et dans ce match, c’est une Française aux initiales super basket qui a crevé l’écran.

Les résultats de la nuit

Si Breanna Stewart a été incroyable, en première mi-temps notamment, et si Sabrina Ionescu a fini par marquer les lancers de la gagne après avoir pourtant tout loupé auparavant, c’est bien Marine Johannes qui a fait saliver tout le monde cette nuit. 11 points et 5 rebonds en 18 minutes, avec notamment un énorme coup de chaud au troisième quart, guettez-moi ce one leg signature…

Marine Johannes, that’s not normal…pic.twitter.com/0c34tIVgkp

— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) June 26, 2025

MARINE JOHANNÈS DRAINS THREE STRAIGHT THREES 😳

NYL-GSV | League Pass pic.twitter.com/I5lT7VQclv

— WNBA (@WNBA) June 26, 2025

Dans l’autre match de la soirée les Aces confirment que ça va un chouia mieux face à une équipe du Sun qui continue à enchainer les défaites inquiétantes. Bria Hartley a cumulé 6 points et 2 passes en 25 minutes, à 2/10 au tir mais ça on ne le dira pas.

Le programme de ce soir