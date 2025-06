Dirk Nowitzki souhaite la bienvenue à Cooper Flagg après sa Draft !

Cooper Flagg a, sans grande surprise, été sélectionné avec le premier choix de cette Draft 2025 par les Dallas Mavericks. Dirk Nowitzki en a profité pour lui envoyer un petit message d’accueil personnalisé. Il y a pire comme premier contact.

C’était certainement le secret le moins bien gardé de NBA, non Nico Harrison n’est pas fou (ce qui est donc encore plus inquiétant rétrospectivement), le GM des Mavs a bien choisi Cooper Flagg avec son first pick. Ce n’est plus qu’une question de temps avant de le voir former un trio aux côtés de Kyrie Irving et Anthony Davis.

Mais avant de se projeter aussi loin, il faut savoir dire bonjour. Dirk Nowitzki l’a très bien compris, puisque juste après que Flagg ait été choisi, le champion 2011 lui a envoyé une petite vidéo bien sympathique pour lui souhaiter la bienvenue.

Niveau message d’accueil, on a fait pire quand même pic.twitter.com/TcmzQXkxgv

Joli geste de la part du Dirk, par contre, bizarre, il parle du public, de la ville, mais pas de l’organisation en elle même. Sans doute un oubli que Luka Doncic comblera quand il enverra lui aussi un message à son futur coéquipier… nan ?