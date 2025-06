Le suspense n’était pas le plus total, mais encore fallait-il qu’Adam Silver prononce exactement ces mots : with the first pick of the 2025 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Cooper Flagg, from Duke University !“

C’est désormais officiel, le jeune prodige Cooper Flagg (18 ans) va rejoindre les Mavericks de Dallas après une seule saison avec Duke. Il évoluera dès la saison prochaine aux côtés notamment de Kyrie Irving et Anthony Davis, sous les ordres de Jason Kidd, et aura la lourde tâche de prendre la suite de Luka Doncic au rayon hype de la franchise texane.

Le potentiel est immense, le talent offensif n’a peut-être d’égal que sa défense solide, et dans une équipe déjà munie d’un arrière et d’un intérieur elite, le fit semble parfait. Depuis la Lottery en mai dernier le doute n’était pas trop permis et, finalement, seule une convulsion de dernière seconde du GM Nico Harrison aurait pu changer ce destin inéluctable. Eh, elle lui va bien cette casquette non ?

🚨 OFFICIEL : LES MAVERICKS SÉLECTIONNENT COOPER FLAGG AVEC LE 1ER CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 ! pic.twitter.com/2TA1yPtjxB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2025

2m06 et 100 kilos, une gueule d’ange, et partout où il est passé… des victimes. Des victimes de sa puissance, de son talent, de sa rapidité, de sa polyvalence. De sa précocité aussi, lui qui domine depuis un bail et qui sera de fait attendu très vite en terme de domination. En tant qu’énorme crack générationnel la pression est énorme pour le meilleur lycéen de l’année en 2024 et meilleur universitaire en 2025, mais il semble que le blondinet aime ce genre de défi.

Après une finale perdue en 2024 et l’épisode Luka Doncic en février dernier, nouveau départ pour les Mavs avec l’arrivée de Cooper Flagg. De sacrées montagnes russes, mais Jason Kidd a peut-être trouvé le parfait sherpa.