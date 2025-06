Quelques heures après le transfert de Kevin Durant à Houston, les Rockets 2025-26 se mettent en place autour de ce deal. Première opération ? Re-signer Fred VanVleet… à moindre prix !

Après l’arrivée de Kevin Durant à Houston, Ime Udoka va devoir entourer sa nouvelle (vieille) pépite. L’expérience d’un champion NBA n’a pas de prix dans la quête d’un titre, ou plutôt elle en a un que Fred VanVleet a bien voulu revoir à la baisse. FVV aurait pu toucher 45 millions la saison mais on part plutôt sur 50 millions sur deux ans, belle opération pour Houston et bravo Fredo pour les travaux.

🚨 FRED VANVLEET PROLONGE A HOUSTON, 50 MILLIONS SUR 2 ANS !



C’était attendu.

Avec l’arrivée de Kevin Durant, les Rockets devaient discuter avec VanVleet et le faire rester – lui et son expérience de vétéran champion – pour moins cher.

Team option à 45 millions déclinée, 2 nouvelles saisons à 25 chacune. Il va s'aligner sur KD, en gros.





Avec une base VanVleet / Thompson sur les lignes arrières, Kevin Durant dans les ailes et le duo Jabari Smith / Alperen Sengun dans la raquette, la base est solide et Houston va pouvoir construire toout autour, avec un peu plus de tunasse que prévu. Tout le monde est content, probablement.