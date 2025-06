Le saviez-vous : le 11 juillet à Oklahoma City sera le… Ousmane Dieng Day !

Hier soir les joueurs du Thunder ont fêté avec leurs fans leur magnifique titre de champion NBA 2024-25. Vous pouvez retrouvez les photos et infos les plus croustillantes juste ici, mais sachez surtout que le maire de la ville a annoncé hier que chaque journée de juillet serait une journée hommage à un membre de l’organisation d’OKC. Et si vous n’avez rien compris à cette intro, on essaie de vous expliquer ça plus bas.

Le Thunder d’Oklahoma City est champion NBA.

Le maire d’Oklahoma City s’appelle David Holt.

David Holt a décrété que chaque jour de juillet serait dédié dans sa ville à un joueur ou un dirigeant du Thunder.

Parmi les différents discours ayant eu lieu durant la parade des champions, celui du maire a donc retenu l’attention. Une scène un peu surréaliste qui servira de highlights 2024-25 à certains des joueurs cités.

OKC Mayor David Holt has officially declared the following dates as honorary days in celebration of key figures connected to Oklahoma City:

July 1 – Sam Presti Day

July 2 – Mark Daigneault Day

July 7 – Brandon Carlson Day

July 8 – Alex Ducas Day

July 9 – Adam Flagler Day

July 10… pic.twitter.com/ztrS5pF4gs

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 24, 2025



On notera l’ordre établi par le maire, clairement décroissant en terme d’importance des joueurs. On commence par le tandem Presti / Daigneault, puis désolé Brandon Carlson mais personne ne te connait, tout comme Alex Ducas, probablement un regen du cuistot Alain Ducasse. Ousmane Dieng arrive pour sa part assez vite mais a donc eu lui aussi son heure de gloire, et nous ça nous aura occupé quelques heures avant la Draft.

Reste à savoir ce qu’on pourra bien faire à OKC pendant le Ousmane Dieng Day, probablement se la couler douce, car comme le dit l’expression : “toujours important de se reposer après avoir rien fait”.