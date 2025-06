Après Victor Wembanyama en 2023 et Stephon Castle en 2024, c’est un nouveau prospect à très haut potentiel qui a été drafté par les Spurs de San Antonio. Dylan Harper sera-t-il, comme ses deux prédécesseurs… Rookie de l’année ?

Il n’est pas le fils de Bruce Harper, le gamin d’Olive et Tom qui prenait toujours le ballon dans la trogne, ni celui de Ben Harper, guitariste de génie si on vous demande. Non, Dylan Harper et bien le fiston de Ron Harper, soldat de Michael Jordan dans les années 90, et bien décidé à marcher dans les pas de son père. Et vous savez quoi ? C’est plutôt très probable que ça arrive.

L’ancien crack de Rutdgers débarque donc dans le Texas pour accompagner, pour l’instant, De’Aaron Fox, Stephon Castle, Chris Paul et Devin Vassell sur le backcourt. “Ça fait beaucoup là non” aurait dit Yvick il y a dix ans mais abondance de biens ne nuit pas et, de toute façon, les Spurs viennent clairement de drafter le plus gros talent disponible donc on va imaginer que c’est un bon choix hein…

🚨 OFFICIEL : DYLAN HARPER EST LE 2ND CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 ET FILE CHEZ LES SPURS ! pic.twitter.com/59rkbICW43

Avec plus de 19 points de moyenne en année freshman, aux côtés d’Ace Bailey notamment, Dylan Harper a montré de belles qualités techniques et ramène donc sa mimine gauche et ses capacités athlétiques à San Antonio. Le shoot est encore perfectible, évidemment, mais dans un roster à la fois ambitieux et jeune – donc sans sentiment d’urgence – Dylan aura tout le loisir de se former tout en envoyant très vite quelques cartons.

Cooper Flagg à Dallas, Dylan Harper à San Antonio. Le Texas possède officiellement deux nouveaux cracks !