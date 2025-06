NBA Draft 2025 : V.J Edgecombe sélectionné en n°3 par les Sixers

Les doutes existaient quant à leur réelle volonté de drafter avec ce pick 3, mais c’est désormais officiel, les Sixers ont jeté leur dévolu sur V.J Edgecombe . Partager le parquet avec Tyrese Maxey et Joël Embiid (ou du moins ce qu’il en reste) pour commencer sa carrière, il y a pire comme situation.

Pas d’Ace Bailey dans le top 3 comme prévu par les dernières mock draft, et c’est bien V.J Edgecombe qui prend sa place sur le podium. Le guard de 19 ans aura la lourde tâche de relever une franchise de Philadelphie en pure galère cette saison. Un apport comme le sien ça ne peut que faire du bien.

Un athlète hors du commun qui passera sa carrière, on l’espère, à déchirer des arceaux en boucles à coups de posters dévastateurs. On a déjà hâte de voir son duo de guard avec Tyrese Maxey, deux profils ultra rapide capable de dynamiter une rencontre en un clin d’oeil. Joël Embiid dans la raquette ? un joli bonus on va dire.

🚨 OFFICIEL : LES SIXERS SÉLECTIONNENT VJ EDGECOMBE AVEC LE 3E CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 !

Pas d’Ace Bailey à Philly !

Alors est-ce que ça suffira à faire remonter les Sixers au sommet de l’Est ? Nul ne peut encore le prédire, et pour être très honnête, l’été de Philly ainsi que les genoux de JoJo en seront les décideurs principaux. En revanche, préparez vos meilleurs réactions aux highlights, ça risque de smasher fort fort fort en Pennsylvanie.