Les Rockets avaient un choix à faire pour les Suns lors de cette Draft, et l’heureux élu s’appelle Khaman Maluach, pivot Sud-Soudanais en provenance de Duke. Et l’ancien coéquipier de Cooper Flagg était ému aux larmes au moment de sa sélection.

Si on avait voulu faire la vanne, on aurait dit qu’il pleure car il se retrouve aux Suns, mais restons sérieux et disons simplement que son parcours est atypique et sinueux. Il ne s’est mis au basket qu’à 13 ans, grâce à un cycliste qui passait par là, en Ouganda, où il a grandi et le reste appartient à l’histoire ! Khaman Maluach est un pivot de grande taille, à la fois moderne et à l’ancienne, qui fera assurément du bien aux Suns, qui vont devoir tourner la page Kevin Durant et qui voudront s’appuyer sur ce genre de joueur pour préparer plus sereinement l’avenir.

Khaman Maluach est un pivot qui a déjà pas mal d’expérience, il a notamment participé aux JO de Paris 2024 avec le Soudan du Sud malgré une utilisation sporadique, mais nul doute qu’il va se servir de cette expérience pour peser le plus possible en NBA. Ses qualités athlétiques vont en tout cas être très utiles dans la NBA actuelle.

Les images de Khaman Maluach après l’appel d’Adam Silver, indiquant son entrée en NBA chez les Suns… 🥹❤️ pic.twitter.com/aYoBfPxDzM

Maluach, qui a participé à la NBA Academy Africa, et ayant joué en Basketball Africa League, devient le joueur le plus haut drafté de l’histoire ayant participé à ces compétitions.