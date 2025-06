Transfert NBA : Mark Williams est envoyé aux Suns contre le pick 29 et un futur premier tour de Draft

DING DONG, premier “gros” transfert de cette nuit de Draft 2025, et c’est Mark Williams qui va faire le voyage jusque l’Arizona pour rejoindre les Suns de Devin Booker. Ça tombe bien, Phoenix avait besoin d’un pivot, à moins que…

Première Shams Bomb de la nuit. Mark Williams, pivot des Lakers Hornets est envoyé à Phoenix pour y rejoindre Devin Booker et compagnie. Charlotte reçoit en échange Vasilije Micic, le pick 29 de cette Draft 2025, ainsi que le premier tour des Suns de l’année 2029. Vasilije Micic

Pour tout ça, encore faut-il que Williams passe sa visite médicale avec succès, chose qu’il avait échoué à faire en février dernier lorsqu’il avait été envoyé aux Lakers. Mais bon, apparemment Charlotte était AUX ANGES de le voir revenir, ça se voit aujourd’hui…

🚨 ALERTE TRADE : LES HORNETS ENVOIENT MARK WILLIAMS AUX SUNS CONTRE LE PICK 29 DE PHOENIX ET UN FIRST ROUND PICK 2029 ! pic.twitter.com/ynXVVKYYXw

Bon coup pour Phoenix qui avait besoin d’un pivot pour se renforcer, mais comme cette franchise a visiblement décidé de tout faire bizarrement, les Suns ont littéralement dans la même minute, drafté Khaman Maluach, le meilleur pivot de sa cuvée. Entre ces deux là et Nick Richards récupéré à la deadline, on ne sait plus où donner de la tête.

Trois arrières scoreurs, trois gros poste 5, équilibre semble être le maitre mot dans l’Arizona (non), mais au moins ça bouge ! Allez il faut annoncer le buyout de Bradley Beal par pitié.

