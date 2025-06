NBA Draft 2025 : Noa Essengue sélectionné en n°12 par les Chicago Bulls !

Ça y est, le premier Français de la cuvée 2025 a été sélectionné. Noa Essengue a réalisé son rêve et a serré la main d’Adam Silver ; il est désormais un joueur de NBA. L’ailier-fort rejoint les Bulls, qui l’ont sélectionné avec le 12è choix !

En choisissant de venir au Barclays Center pour cette Draft NBA 2025, Noa Essengue s’est offert le souvenir d’une vie. Des années de travail et de sacrifice récompensés par une phrase mythique du Commissionner de la NBA, Adam Silver. Mais cette fois, elle lui a été dédiée.

With the 12th pick in the 2025 NBA Draft, the Chicago Bulls select Noa Essengue !

🇫🇷 OFFICIEL : LES BULLS SÉLECTIONNENT NOA ESSENGUE AVEC LE 12E CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 !

YEAH, LE PREMIER FRANÇAIS DE LA CUVÉE ! pic.twitter.com/ruR1RDtA0I

L’ailier-fort fait donc ses valises, direction Chicago, et il va pouvoir y montrer toutes ses immenses qualités. Un défenseur concentré, long et athlétique, un joueur de transition exceptionnel, un bosseur qui semble améliorer son handle et son shoot chaque mois.

Merci pour tout Patoche Williams et par ici la sortie Nikola Vucevic, ça va galoper à Chicago avec Essengue, Buzelis, Giddey et Coby White, et nous on est à… deux doigts d’en faire une franchise sur laquelle on clique.

Noa Essengue a déclaré au micro de Tom Compayrot, vouloir s’inspirer de Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Scottie Barnes. Les modèles sont bons, il ne reste “que” à les rejoindre ! Mais en attendant, il faut profiter de cette nuit dans les étoiles à Brooklyn et la bonne nouvelle c’est que demain, en ouvrant les yeux, le rêve sera toujours là.

Bonne chance Noa et félicitations !