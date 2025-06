NBA Draft 2025 : Nolan Traoré sélectionné en n°19 par les Nets !

From Saint-Quentin to Brooklyn . La franchise new-yorkaise a fait confiance à Nolan Traoré en le sélectionnant avec le 19è choix de la Draft NBA 2025. Le meneur français est attendu depuis des années dans la Grande Ligue et ce mercredi, l’aventure peut commencer.

D’accord, il y a un an, Nolan Traoré était attendu plus haut dans cette NBA Draft 2025, mais aujourd’hui, au Barcalys Center, l’essentiel est ailleurs. Le prodige de Saint-Quentin a serré la main d’Adam Silver et fait officiellement partie de la Grande Ligue. Un rêve devenu une ambition puis une réalité.

Et en “glissant” dans les rankings, le meneur de jeu tricolore n’a pas forcément fait une mauvaise opération. Il rejoint les Nets qui l’ont sélectionné avec le 19è choix. Une franchise qui va pouvoir lui offrir du temps de jeu.

🇫🇷 OFFICIEL : LES NETS SÉLECTIONNENT NOLAN TRAORÉ AVEC LE 19E CHOIX DE LA DRAFT NBA 2025 !

LE 3E FRANÇAIS CHOISI AU PREMIER TOUR ! pic.twitter.com/vy67ThobyK

Nolan Traoré a un jeu fait pour la NBA. Sa rapidité et sa qualité de percussion en feront une menace dans la Grande Ligue. Il profitera du spacing bien plus large qu’en Europe pour faire des différences dans la raquette et, idéalement, rappeler à tout le monde pourquoi il était attendu dans le Top 5 de la cuvée l’année dernière. Sur la deuxième partie de saison 2024-25, le jeune homme originaire de Créteil a prouvé, à nouveau, qu’il avait du talent plein les mains.

Brooklyn donne donc sa chance à un nouveau meneur français après l’échec de la tentative Killian Hayes. Avec D’Angelo Russell potentiellement sur le départ, les Nets auraient bien besoin d’un chef d’orchestre à la baguette. Le Frenchie va devoir prouver, mais dans un effectif aussi dépeuplé, il peut au moins être sûr d’en avoir l’opportunité.

Souvent comparé à Tony Parker en grandissant, Nolan Traoré va pouvoir faire son arrivée en NBA avec un petit peu moins de pression. Et pour définitivement s’en séparer, quoi de mieux que de célébrer l’événement avec ses proches ce soir. Il a été drafté, au Barclays Center, au premier tour… ça n’arrive qu’une fois dans une vie !