Première très grosse surprise dans cette Draft NBA 2025 puisque les Portland Trail Blazers ont sélectionné le pivot Chinois Yang Hansen avec le pick n°16 !

Le pivot des Qingdao Eagles n’était même pas invité dans la green-room, mais se trouvait dans les travées du Barclays Center. Avec ce 16è choix, les Blazers ont fait un pari : celui d’espérer que Hansen soit bien un joueur capable d’évoluer dans le jeu, au-delà de l’aspect marketing certain qu’il représente pour le marché asiatique.

🚨 OFFICIEL : LES BLAZERS RÉCUPÈRENT YANG HANSEN AVEC LE 16E CHOIX DE LA DRAFT 2025 !

Oh la surprise de FOU, quelle montée énorme du prospect chinois, l’un des plus intrigants de la cuvée ! pic.twitter.com/gpSTVRP86Y

Toutefois, avec Deandre Ayton et Donovan Clingan déjà présents au poste 5 à Portland, difficile de penser que Hansen aura beaucoup de minutes dans la rotation de Chauncey Billups, à moins d’un transfert. Toutefois, le rayonnement de la franchise dans l’Empire du Milieu sera certain avec le troisième joueur Chinois le plus haut drafté de l’histoire après Yao Ming, 1er en 2002 et Yi Jianlian, 6è en 2007.

Pour en rester au jeu, Yang Hansen est un prospect ultra intrigant, dont la côte a monté en flèche ces dernières semaines, et les Blazers ont décidé de tenter le coup. L’avenir dira s’ils ont eu raison.