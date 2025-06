Le Magic d’Orlando a sélectionné l’arrière Jase Richardson avec son 25è choix de cette Draft, un patronyme qui devrait rappeler quelques souvenirs aux anciens fans de la franchise, dans laquelle le patriarche a également évolué.

En effet, Jase n’est autre que le fils de Jason Richardson, légende du dunk passée par… Orlando, mais aussi Phoenix, Charlotte, Philadelphie et surtout Golden State, où il a remporté le concours de dunks. Le fiston n’a pas le même don pour la voltige, mais il est en revanche très doué pour envoyer le ballon dans le panier avec sa papatte gauche. Avec 41,2% de loin, son tir extérieur devrait faire du bien à une équipe qui en a cruellement besoin.

welcome to the O @JaseRich4 🪄 pic.twitter.com/8knBGUtg3W

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) June 26, 2025

Combo-guard, Jase Richardson pourrait toutefois être limité par sa taille, mais compense par une grosse activité et devrait parfaitement se fondre dans le collectif et la défense que souhaite imposer Jamahl Mosley à Orlando. Pour ce faire, il pourra compter sur l’aide de son daron qui connait bien la maison pour y avoir joué 2 saisons. Dans un autre registre, Jase tentera de se faire sa place au soleil en Floride et de gratter des minutes sur les postes arrières.