Draft NBA 2025 : le replay du live TrashTalk

Le premier tour de la Draft 2025 est désormais terminé ! Une première vague de picks qu’on a vécu ensemble depuis le canapé avec notre trio Alex, Bastien et Robin. Pour ceux qui n’ont pas pu suivre en live, on vous file le replay maison.

Cooper Flagg qui serre la main d’Adam Silver en premier, les frangins Knueppel qui volent le show, les trades de la soirée, on a eu droit à quelques surprises. Ce soir, rebelote avec le second tour, et on espère rapidement entendre le nom de Noah Penda et Maxime Raynaud sur scène. En attendant, on laisse ceux qui ont dormi se refaire les meilleurs moments du live de la Draft NBA 2025.