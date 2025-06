Evan Fournier incertain pour l’EuroBasket 2025

En raison d’une blessure à la cheville, Evan Fournier pourrait, comme Victor Wembanyama et Rudy Gobert, manquer l’EuroBasket 2025. Il s’agirait d’une première pour le joueur de l’Olympiakos, double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques avec les Bleus.

Est-ce qu’Evan Fournier sera de l’aventure dans le nord de l’Europe ? Pas sûr. Selon l’Équipe, le joueur originaire de Charenton pourrait manquer sa première compétition majeure avec l’équipe de France en raison d’une blessure à la cheville persistante. L’arrière de l’Olympiakos, âgé de 32 ans, pourrait donc faire le choix de penser à son corps, un choix que l’on comprend ici parfaitement étant donné les enjeux pour la suite de sa carrière.

Avec Rudy Gobert et Victor Wembanyama, et si Evan Fournier venait lui aussi à déclarer forfait pour l’EuroBasket, l’équipe de France de basket serait privée de trois cadres majeurs du groupe. Pour son premier défi majeur en tant que sélectionneur, Frédéric Fauthoux va devoir innover et amener de la jeunesse pour compenser la perte d’éléments importants. Peut-être un bon coup à jouer pour Nadir Hifi, Zaccharie Risacher et Alex Sarr, tiens !