Après un premier tour rythmé et avec plusieurs surprises, on passe ce soir au second tour de la Draft NBA 2025 (2h). L’occasion sans doute de voir Maxime Raynaud et Noah Penda être appelés et rejoindre Noa Essengue, Nolan Traoré et Joan Beringer parmi les rookies.

Cooper Flagg, Dylan Harper, les 5 picks des Nets, mais aussi 3 Français dans le Top 20. On a eu de quoi s’amuser cette nuit lors de la première partie de la Draft 2025.

Ce soir, on remet ça pour le second tour et les 30 derniers picks. Évidemment, la hype n’est pas la même puisque tous les “supposés” meilleurs joueurs sont déjà partis mais on sait bien que chaque année, il y a des surprises au second tour et des gars qui sont capables de devenir de solides role players voire plus. Nikola Jokic, Draymond Green, Khris Middleton, Manu Ginobili, quelques exemples de joueurs choisis au second tour qui ont explosés. Et si on trouvait encore des pépites ce soir encore ?

Notre attention sera principalement sur la Draft de nos tricolores. Espérés en fin de premier tour, Maxime Raynaud et Noah Penda n’ont pas fait le cut. Leurs noms pourraient néanmoins vite arriver dans ce second tour. Ils pourraient d’ailleurs rejoindre des compatriotes puisque Minnesota (Rudy Gobert, Joan Beringer) détient le pick 31 et Charlotte (Moussa Diabaté, Tidjane Salaun) les picks 33 et 34. Faites vos jeux, où vont atterrir nos tricolores ?