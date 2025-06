NBA Draft 2025 : Noah Penda sélectionné en n°32 par le Orlando Magic !

C’est l’avalanche tricolore sur cette cuvée 2025 ! Après Noa Essengue, Joan Beringer et Nolan Traoré, Noah Penda est devenu le cinquième français sélectionné lors de cette NBA Draft. L’ailier a été choisi par le Orlando Magic avec le 32e choix.

Quel bonheur ! Depuis trois ans les Drafts tricolores battent tous les records. Cette année encore, ils sont quatre français à être sélectionnés dans le Top 35 de la cérémonie. Et même si Noah Penda a attendu le second tour, il rejoint une franchise compétitive et très agressive cet été.

L’ancien ailier du Mans a entendu son nom être appelé par Mark Tatum après avoir été sélectionné au 32e choix par le Orlando Magic. Une très juste récompense pour un travailleur acharné.

🚨 NOAH PENDA À ORLANDO !!!

Boston envoie son pick 32 au Magic, le Français débarque en Floride !! pic.twitter.com/M9FDcMxl7O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025

Noah Penda c’est un corps fait pour la NBA moderne avec une largeur d’épaule à faire pâlir David Roddy. C’est un défenseur de grande qualité et un attaquant polyvalent avec quelques éclairs de génie au niveau de la passe. C’est un joueur qui a l’honneur d’être comparé à Boris Diaw et pour ça, il faut être un petit peu spécial, dans le meilleur sens du terme.

L’histoire retiendra qu’il portait la casquette des Boston Celtics au moment de sa Draft, mais c’est bien le Orlando Magic qui récupère le tricolore après un trade (conséquent). Une bonne nouvelle pour l’ailier puisque cela prouve qu’ils avaient vraiment envie de le récupérer.

Boston reçoit une belle belle contrepartie de la part du Magic, qui a donc payé cher pour obtenir la possibilité de drafter Noah Penda.

Le Français rejoint Paolo Banchero et Franz Wagner dans l’excellente offseason du Magic ! https://t.co/wCR0ctxx9y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2025

Noah Penda va désormais tout faire pour obtenir un contrat garanti en NBA. Loin d’être impossible au vu de son profil. Le Magic croit en lui, pourrait l’aligner sur les ailes avec Desmond Bane. À lui de le prouver dès la Summer League de début juillet.

Félicitations Noah.