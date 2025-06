Les filles avaient montré la voix la veille… mais les garçons ne les ont pas imité. Faux départ pour ces messieurs, il y aura des jours meilleurs et on espère grandement que ce sera jeudi.

Avec deux premiers matchs face à l’Autriche et Porto Rico, les Français allaient être fixés d’entrée de jeu. Pas ce que l’on peut appeler des favoris, mais de vraies équipes, référencées et drivées par quelques uns des meilleurs joueurs au monde.

Malheureusement, faux départ pour Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Raphael Wilson. Panne complète d’adresse contre l’Autriche, avec un 2/16 de loin évidemment fatal à ce niveau-là, et si Raphael Wilson fait le boulot les Autrichiens vont profiter de la maladresse tricolore. Vas-y que ça laisse trois mètres à Paul Djoko pour qu’il prenne ses tirs, ça se paiera un jour, t’inquiètes même pas.

Défaite 17-13, besoin de réagir contre les Portoricains… mais des Portoricains défaits également un peu plus tôt face à la Chine et donc en manque de victoire eux aussi. Les Français changent de stratégie et jouent plus près du cercle, Raph Wilson continue son chantier mais les Bleus se heurtent cette fois-ci a la rudesse d’un adversaire aussi doué pour causer que pour mettre des tirs… notamment ce diable de Ralat, auteur d’un énorme match et du tir de la gagne.

Score final 22-18, deuxième défaite en deux matchs, on a connu des jours meilleurs…

Jeudi les Bleus affronteront la Chine et le Canada, avec l’objectif très clair de gagner ces deux matchs. Avec deux victoires le play-in sera assuré, avec une seule… pas sûre. La définition “d’être au pied du mur”, mais demain est un autre jour. Allez les gars, faux départ ne signifie pas mauvaise arrivée.