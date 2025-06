Alors que la Draft NBA 2025 approche à grands pas, zoom sur les situations de chaque équipe qui sélectionnera dans le Top 10 le 25 juin prochain. Au menu aujourd’hui : les Mavericks, qui ont récupéré le 1er choix à la surprise générale à la Loterie. Que va faire Dallas ?

Option #1 : sélectionner Cooper Flagg

On ne va pas y aller par quatre chemins, car il n’y en a qu’un : les Mavericks vont sélectionner Cooper Flagg avec leur premier choix de la Draft NBA 2025. Ce n’est qu’une formalité.

Certes, avec Nico Harrison comme manager, tout semble possible mais cette fois, Dallas ne choquera pas le monde après l’énorme coup de chance le soir de la Loterie. Les Mavs ont d’ores et déjà annoncé leur intention de sélectionner le phénomène de Duke.

Flagg est assez clairement le meilleur prospect de la cuvée et l’un des plus gros talents de ces dernières années. Il va pouvoir contribuer d’entrée à Dallas en formant un trio hyper excitant avec Anthony Davis et Kyrie Irving (en rééducation après sa blessure au genou), avant de devenir le nouveau visage de ces Mavs post Luka Doncic. Il rentre très bien dans la philosophie “Defense wins championships” de Nico Harrison.

Le 17 juin dernier, Cooper Flagg a rendu visite aux Mavericks (nouveau lien à intégrer si nécessaire) pour prendre ses marques (petit workout, rencontre avec certains joueurs des Mavs, discussion avec Nico Harrison…), bien conscient que Dallas va représenter sa nouvelle maison. Et il semble bien emballé à l’idée de bientôt porter le maillot de Dallas !

Option #2 : choisir Cooper Flagg

Option #3 : drafter Cooper Flagg

Le lendemain de la Loterie début mai, on avait imaginé un seul scénario dans lequel les Mavericks ne sélectionnent pas Cooper Flagg avec leur premier choix à la Draft NBA 2025 : celui d’un transfert du first pick pour récupérer Giannis Antetokounmpo dans un trade avec les Milwaukee Bucks.

Ce scénario avait du sens il y a quelques semaines, quand les rumeurs autour d’un transfert du Greek Freak rythmaient l’actualité NBA. Mais aujourd’hui, le dossier s’est sérieusement refroidi. Giannis n’envisage pas un départ à l’heure de ces lignes et l’ensemble de la Ligue semble être passé à autre chose. En tout cas pour le moment…