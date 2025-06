Tyrese Haliburton a tenu à jouer les deux derniers matchs de ces Finales NBA pour les Pacers malgré sa blessure au mollet. Malheureusement, ce que tout le monde redoutait s’est bien produit au début de ce Game 7 : le meneur des Pacers s’est probablement blessé de façon très grave. On n’est pas médecins mais le ralenti laisse peu de place au doute et les PTSD de Kevin Durant en 2019 refont surface. Les joueurs NBA (et pas que) se sont empressés de réagir à ce qui ressemble beaucoup trop à une rupture du tendon d’Achille…

You never want to see that, prayers up 🙏🏽

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) June 23, 2025

“On ne veut jamais voir ça… Prières.”

FUCK!!!!!!!! 🤦🏾‍♂️🙏🏾

— LeBron James (@KingJames) June 23, 2025

Oh oh

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 22, 2025

These calf strains ain’t no joke man!! Praying for Ty 🙏🏾🙏🏾

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) June 23, 2025

“Ces blessures au mollet ne rigolent pas. Je prie pour Ty.”

Prayers up man… 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) June 23, 2025

Sickening… Sending Prayers @TyHaliburton22 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

— Maxx Crosby (@CrosbyMaxx) June 23, 2025

“Horrible. J’envoie toutes mes pensées.”

Maaan my heart goes out to Haliburton. Fck Game 7. Prayers up.

— Baron Davis (@BaronDavis) June 23, 2025

“Mes pensées vont à Haliburton. P*tain de Game 7. Prières…”

🙏🏿 @TyHaliburton22

— Reggie Jackson (@Reggie_Jackson) June 23, 2025

Prayers Brother @TyHaliburton22 🤞🏾🌪️

— Breece Hall (@BreeceH) June 23, 2025

😢🙏🏽 @TyHaliburton22 @Pacers

— Tamika Catchings (@Catchin24) June 23, 2025

.🙏 @TyHaliburton22

— Wally Szczerbiak (@wallyball) June 23, 2025

Omg!

— De’Aaron Fox (@swipathefox) June 23, 2025

“Mon dieu…”

Ty 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

— Josh Hart (@joshhart) June 23, 2025

Damn man smh 🙏🏽🙏🏽🙏🏽

— Vince Carter (@mrvincecarter15) June 23, 2025

🙏🏽🙏🏽 up for Hali!!! Praying he’s alright 🥺

— Grant Williams (@Grant2Will) June 23, 2025

“Prières pour Hali ! J’espère qu’il ira bien…”

Prayers up for Tyrese Haliburton 🙏 pic.twitter.com/llgHIfrCyp

— FIBA Basketball (@FIBA) June 23, 2025