Le père de Tyrese Haliburton confirme une blessure au tendon d’Achille

Blessé dès le début du Game 7 entre Pacers et Thunder, le cauchemar se confirme pour Tyrese Haliburton. Le tendon d’Achille est touché selon son père, les mots manquent pour exprimer la tristesse de la situation.

C’était la théorie principale et c’est malheureusement celle qui a été confirmé par le père de l’intéressé, Tyrese Haliburton souffre (très probablement) d’une blessure au tendon d’Achille. Véritable enfer pour le meneur d’Indianapolis qui est non seulement forcé de quitter le match le plus important de sa carrière, mais en plus pour une blessure qui devrait l’impacter sur le long terme.

Le mot en A majuscule est sorti… 😔 https://t.co/3ptIlkFJDu

À l’heure où ces lignes sont écrites, les hommes de Rick Carlisle sont toujours dans le match et espèrent encore décrocher la victoire. Et si au lieu de l’emporter AVEC leur leader, les Pacers le faisaient POUR Hali ?