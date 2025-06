Les rumeurs autour de Kevin Durant allaient bon train depuis quelques temps. Avant le Game 7 des Finales NBA entre Pacers et Thunder la nouvelle est tombée : KD est envoyé aux Rockets, pour ce qui ressemble à sa dernière chance d’obtenir un nouveau titre NBA, à bientôt 37 ans.

Le numéro 35 va donc connaître sa cinquième franchise NBA (sixième si on compte les Sonics) après le Thunder, les Warriors, les Nets et les Suns. Durant revient au Texas où il était à l’université, mais cette fois, l’objectif est bien différent. À Houston, l’objectif est désormais clair : gagner ! Après une saison à 52 victoires qui a propulsé les Fusées à la deuxième place de l’Ouest, derrière le… Thunder, son ancienne équipe, il arrive dans une équipe bien structurée, qui manquait de ses qualités pour passer à l’échelon supérieur.

Les dirigeants des Fusées ont vu plus loin pour leur young core et ont tenté le coup en faisant venir Kevin Durant malgré son âge avancé et son contrat expirant à la fin de la prochaine saison. La phase de reconstruction est bel et bien finie, maintenant on grimpe sur l’accélérateur, et pour ce faire, ils n’ont pas hésité à se séparer de Jalen Green, 2è choix de la Draft 2021 et meilleur scoreur de l’équipe, de Dillon Brooks, essentiel dans le bon fonctionnement de cette équipe grâce à sa défense et son vice, sans oublier le 10è choix de cette Draft 2025 qui regorge de talents (et cinq picks du second tour).

Mais les Rockets sont loin de s’être déplumés : Alperen Sengun, considéré comme la pierre angulaire du projet, est toujours présent, Amen Thompson assure désormais la caution défense, avec bien plus de potentiel, et Fred VanVleet continuera de distribuer les caviars et mettre les shoots qu’il faut. Tari Eason, Jabari Smith Jr. ou encore Reed Sheppard restent également au Texas. Le tout sous la houlette d’Ime Udoka, coach toujours aussi ambitieux et fraîchement prolongé. Inutile de le dire : ces gars-là joueront pour être sacrés champions NBA à l’été 2026, et quoi de mieux que d’apporter l’un des meilleurs attaquants de l’histoire pour mener à bien ce projet ?

Houston maintient donc une base défensive avec Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith, Alperen Sengun, Fred VanVleet et Steven Adams…

… et ils ajoutent l’efficacité offensive de KD, que Jalen Green n’avait clairement pas ?

Et beh, ça peut être un enfer à jouer.

Désireux de jouer le titre et de quitter l’environnement toxique à Phoenix – bien qu’il ait démenti les rumeurs de bastons dans le groupe – Kevin Durant se retrouve potentiellement aux portes du dernier défi de sa carrière. Alors qu’il aura 37 ans le 29 septembre prochain, il est toujours un incroyable scoreur capable de renverser un match à lui seul, et toujours dans le top 15 des meilleurs joueurs de la NBA (et probablement pas 15è), mais il ne représente plus une assurance tous risques au niveau santé et son temps dans la ligue est forcément compté. Peut-il encore être le personnage principal d’un tel projet dans la ligue ?

De plus, son contrat expire à la fin de la saison. Pour les Rockets, il n’est pas encore dit que Durantula prolongera l’aventure, c’est forcément un risque, mais cette agressivité, en l’état, améliore grandement les capacités offensives de l’équipe, sans amoindrir la défense. Jalen Green a eu des grosses difficultés en Playoffs, et Dillon Brooks n’était pas le seul gros défenseur de cette escouade. Pour le pick 10, il n’entre plus forcément dans la timeline des Rockets.

J’aime beaucoup cette agressivité côté Rockets.

Oui c’est culotté et oui on sait pas ce que ça va donner avec KD.

Mais la barre à taper c’est OKC. Et tu fais pas ça avec une attaque average. La défense tu l’as, l’attaque tu l’améliores, j’aime que Houston y aille à fond.

Avec le transfert de Kevin Durant à Houston, les Rockets entrent dans une nouvelle dimension. Comme en 2018 avec James Harden et Chris Paul, ils vont tout faire pour aller chercher un titre dans une Conférence Ouest plus méchante que jamais avec le Thunder qu’il va falloir aller chercher, les Lakers à ne pas négliger, les Wolves et Nuggets qui sont toujours là, les Clippers et les Warriors qui pourraient bien être toujours aussi chiants à jouer aussi. Mais les Rockets ne doivent avoir peur de personne et peuvent jouer toutes ces équipes les yeux dans les yeux. Kevin Durant aidera justement en ce sens et son expérience ne sera pas de trop.

Ce nouveau projet se fera avec un Kevin Durant vieillissant mais toujours monstrueux, un Alperen Sengun toujours aussi bon aussi, et un paquet de jeunes affamés qui ne demandent qu’à progresser et à se décarcasser chaque soir pour atteindre leur objectif. Les Rockets ont appris de leur défaite face aux Warriors, et il faudra clairement se lever très tôt pour aller les chercher.

Kevin Durant n’a “que” deux bagues à l’heure actuelle, et elles font toujours autant parler compte tenu du contexte de l’époque. Pourra-t-il en chercher une troisième (voire plus) à Houston ? Possible. Est-ce sa dernière chance ? Pas forcément, mais peut-être en tant que star incontournable d’un projet.