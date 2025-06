Les Suns veulent conserver Jalen Green : compatible avec Devin Booker ?

Après le transfert de Kevin Durant contre Jalen Green, Dillon Brooks et des tours de drafts, beaucoup d’observateurs imaginaient que l’arrière n’allait passer qu’en coup de vent à Phoenix. Mais selon John Gambadoro, la franchise de l’Arizona souhaite le conserver. Est-il compatible avec Devin Booker sur le back-court ?

Le projet des Phoenix Suns a pris un virage ce dimanche après-midi. Le leader s’appelle toujours Devin Booker, mais désormais son lieutenant est l’ancien espoir des Houston Rockets, Jalen Green. Deux arrières qui vont se partager le back-court de l’Arizona et essayer de redonner de l’excitation aux fans après une saison moribonde.

À première vue, la compatibilité entre les deux hommes est loin d’être évidente. Il n’était d’ailleurs pas fou d’imaginer que Jalen Green allait simplement être une pièce d’échange pour un autre transfert de Brian Gregory, le General manager des Suns. Mais John Gambadoro, insider très bien informé sur les Cactus a vite confirmé que le deuxième choix de la Draft 2021 était parti pour rester !

Comment ça Devin Booker ET Jalen Green dans le même back court ?! 😭 https://t.co/PupdopI0sV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2025

Sur le papier, les profils de Devin Booker et Jalen Green sont très proches (le premier nommé étant la version premium du second). Des arrières scoreurs, qui aiment attaquer la peinture ou s’arrêter à mi-distance et qui travaillent pour devenir des playmakers plus complets.

Devin Booker est bien plus en avance dans cette entreprise. Il a déjà joué meneur de jeu par le passé et c’est lui qui va hériter de cette “charge” à Phoenix. Le joueur de 28 ans est de plus en plus à l’aise dans ce rôle et a battu son record de passes décisives en carrière cette saison avec 7,1 de moyenne par matchs. Pour que cette association fonctionne, il va devoir attirer encore plus les défenses, laisser de l’espace à son jeune coéquipier et le servir au bon moment.

Pour ce faire, Book devra également retrouver son statut de shooteur élite en NBA. Le spacing dépendra en grande partie de lui et ses 33% derrière l’arc en 2024-25 ne rendent pas hommage au talent de son poignet. Sur une saison, il n’a jamais fait mieux que 38% de loin… battre ce record serait une belle inspiration.

Devin Booker sets #NBAAllStar three-point round record in the #JBL3PT! #NBAAllStar pic.twitter.com/CrZeHU00Gw

— NBA (@NBA) February 18, 2018

Si Devin Booker semble avoir la plus grande part de responsabilité dans la réussite de ce back-court, Jalen Green ne pourra pas jouer exactement comme à Houston non plus. Dans le Texas, il était l’arrière scoreur avec le feu vert. Il y avait énormément de déchet et d’irrégularité. Des performances magnifiques et catastrophiques, les Playoffs de cette année en étant le parfait symbole. À Phoenix, il doit être l’assassin de bout de chaine, efficace sur chaque ballon. S’il n’y parvient pas, les défenses vont se refermer sur le créateur et l’attaque des Suns va rapidement être dans la panade.

Ce transfert, c’est le plus grand défi de la carrière du jeune homme de 23 ans. Il a l’occasion de devenir un bien meilleur joueur, deuxième visage d’une franchise et de faire remonter sa côte en flèche. En somme, devenir l’arrière élite attendu depuis son arrivée dans la Ligue. Mais si la mayonnaise venait à ne pas prendre, sa réputation en prendrait un gros coup et ce transfert sera considéré comme un échec.

Ah et au fait, Bradley Beal est encore présent dans le back-court des Suns, mais pour le bienfait des fans, nous n’allons pas développer…

