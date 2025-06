Les Finales NBA se poursuivent mais en parallèle on continue nos bilans de franchise. Aujourd’hui, on file dans l’Arizona pour parler des Phoenix Suns. Le Big 3 local était censé mener les cactus vers les sommets mais le projet a finalement tourné au fiasco complet…

Ce que TrashTalk avait annoncé

49 victoires pour Alex, 51 pour Bastien et une 5ème place à l’Ouest. Entre l’arrivée de Mike Budenholzer sur le banc, le talent offensif présent sur place et quelques bons role players à côté, Phoenix est censé pouvoir se faire sa place dans le Top 6 de sa Conférence. L’alchimie va demander un peu de temps mais il y a la place pour faire quelque chose de bien. (Du moins croit-on)

Ce qu’il s’est vraiment passé

Avec 9 victoires sur les 11 premiers matchs, Phoenix semble avoir trouvé la bonne carburation et on se dit que les Suns seront peut-être la bonne surprise de la saison. Raté.. Les bobos reviennent toucher les leaders et l’alchimie montre vite ses limites dans l’Arizona.

Après un début de saison prometteur, Phoenix rentre dans le rang et ne peut faire mieux qu’une place dans le ventre mou. Dans ce contexte de déception sportive, la frustration prend le dessus. Des rapports commencent à sortir sur un vestiaire toxique, Devin Booker et Mike Budenholzer semblent eux sur une page totalement différente. Cerise sur le gâteau, Kevin Durant apprend dans les médias que les Suns négocient un potentiel transfert dans son dos. L’ailier ne quittera finalement pas l’équipe en cours de saison mais on sent que l’année est déjà perdue dans l’Arizona.

Phoenix a beau tenter de courir derrière la dernière place du Play-in Tournament, l’impression laissée par les Suns est catastrophique. Certes capables de jouer les yeux dans les yeux avec les meilleurs quand ils se motivent mais aussi capables de couler à pic au moindre obstacle. Il n’y a rien à redire, la franchise de l’Arizona ne méritait pas les Playoffs et c’est bien depuis le canapé que les copains de Booker ont regardé l’intersaison. Un fiasco terrible pour une équipe qui a pourtant investi massivement, mettant ses comptes dans le rouge vif.

Conséquence directe de cet échec, Mike Budenholzer est renvoyé un an tout juste après son arrivée. James Jones laisse aussi sa place en tant que GM. Une lessive estivale est même annoncée avec le très probable départ de Kevin Durant, dans l’espoir de lancer un nouveau cycle sur des bases plus saines. Bon courage, y’a du boulot.

L’image de la saison

Ce n’est peut-être pas l’image de la saison mais elle a incarné l’une des rares éclaircies locales. Début février, Devin Booker est en effet devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la franchise, à seulement 28 ans. Les moments de fête n’ont pas été légion cette année dans l’Arizona, il faut aussi savoir profiter.

Pourquoi on peut sourire

Il faut avoir l’esprit très ouvert pour être optimiste sur les Suns. Il y a un coach rookie en place qui va faire ses débuts, ça peut offrir une nouvelle dynamique à une équipe qui en a bien besoin. Le projet Big 3 va prendre fin cet été et on a envie de dire tant mieux car ça ne marchait de toute façon pas et Phoenix a besoin de mettre en place un nouveau plan sur des fondations solides.

Pourquoi on peut faire la gueule

Là par contre c’est beaucoup plus simple d’imaginer le pire. Aucune flexibilité financière, très peu de picks de draft à utiliser, le contrat pourri de Bradley Beal à se coltiner. Faut espérer que le trade de Kevin Durant permette d’apporter quelques assets pour aider à construire le futur car pour le moment il donne pas vraiment envie…

Et la suite ?

Le trade à venir de Kevin Durant va permettre de lancer un peu les grandes manœuvres mais il ne suffira pas à repartir sur des bonnes bases. On attend des grosses décisions cet été dans l’Arizona, histoire de lancer un nouveau cycle avec un jeune coach qui peut bosser dans de bonnes conditions et un Devin Booker si possible bien entouré pour pas gâcher totalement son prime. On souhaite bon courage au GM car c’est un Everest qui se dresse devant lui.

Source stats : TrashTalk