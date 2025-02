Durant les dernières heures précédant la NBA Trade Deadline, les Suns ont été impliqués dans beaucoup de rumeurs de transfert. De quoi créer un environnement “toxique” à Phoenix selon la journaliste d’ESPN Ramona Shelburne. Kevin Durant a répondu aux bruits de couloir.

Pour sa première apparition publique devant les journalistes depuis la trade deadline, Kevin Durant a sans surprise été interrogé sur les rumeurs de transfert dans lesquelles il était impliqué. “Cela fait partie du business” a déclaré Durant, avant d’ajouter que ces rumeurs prouvent qu’il reste – à 36 ans – un joueur élite en NBA.

Plus précisément, KD s’est aussi exprimé sur cette grosse take lancée par Ramona Shelburne la semaine dernière, qui a déclaré que le vestiaire chez les Suns est devenu “toxique”.

“Ouais, j’ai entendu Ramona Shelburne dire que notre vestiaire est toxique. […] C’est facile de dire que notre vestiaire n’est pas solidaire quand vous venez 45 minutes avant une rencontre, que les gars sont en mode match et ne se parlent pas. Certains gars sont peut-être dans la salle d’entraînement, d’autres dans la salle de musculation. Avant un match, ce n’est pas un environnement très accueillant. Je trouve que c’est injuste, et trop facile de catégoriser notre équipe comme ‘toxique’ quand vous venez ici cinq minutes durant quatre mois. C’est la seule fois où vous venez dans le vestiaire et vous montez des histoires. Je ne pense pas que ce soit juste, mais ça fait partie du jeu.”

Les résultats très décevants de Phoenix, associés aux rumeurs de transfert impliquant d’abord Bradley Beal puis Kevin Durant, avaient clairement de quoi plomber l’ambiance chez les Suns aux alentours de la trade deadline.

Est-ce que les propos de Ramona Shelburne sur le vestiaire des Suns étaient exagérés ? Est-ce que ceux de Kevin Durant masquent la vérité ? On vous laisse vous faire votre propre avis mais une chose est sûre : la deuxième partie de saison des Suns ne va pas respirer la sérénité.

Kevin Durant on ESPN report that Suns locker room has been “toxic”: “Yeah, I heard Ramona Shelburne come out and say our locker room is toxic. I try to tell people who aren’t around this game much is that it’s easy to say our locker room is not connected when you come in there 45… pic.twitter.com/SUkcGHmzGF

— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 10, 2025

Alors que l’avenir de KD à Phoenix risque de se transformer en gros point d’interrogation à partir de cet été (il est en fin de contrat en 2026), les Cactus doivent tenter de faire fonctionner une équipe qui n’a jamais vraiment trouvé son équilibre dans l’ère Durant – Booker – Beal.

Les hommes de Mike Budenholzer sont aujourd’hui 11e à l’Ouest avec un bilan tout juste à l’équilibre (26 victoires – 26 défaites)…

Source texte : interview Kevin Durant (via Phoenix Suns)