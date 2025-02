Jonathan Kuminga (Warriors) de retour sur les parquets fin février ?

Alors que les Warriors sont actuellement en pleine phase d’intégration de Jimmy Butler, Jonathan Kuminga continue de regarder les matchs depuis le banc. Quand reviendra-t-il sur les parquets ? On a quelques éléments de réponse.

Si l’on en croit le coach Steve Kerr, qui s’est exprimé via ESPN, Kuminga ne reviendra pas tout de suite après le All-Star Break. JoKu ne devrait donc pas participer aux rencontres face aux Kings (21 février) et aux Mavericks (23 février), mais on peut imaginer un retour à la fin du mois. Les Warriors ont deux autres matchs prévus contre Charlotte (25 février) et Orlando (27 février) avant le passage en mars.

La bonne nouvelle, c’est que Jonathan Kuminga (17 points et 5 rebonds de moyenne en 26 minutes cette saison) continue de progresser dans sa rééducation, lui qui est écarté des terrains depuis le 4 janvier à cause d’un bobo à la cheville. Il a récemment repris les workouts et devrait pouvoir participer aux entraînements collectifs en sortie de All-Star Break (14-19 février). Pour info, il sera réévalué dans une dizaine de jours.

Une fois Kuminga opérationnel, il sera hyper intéressant de voir comment les Warriors vont tenter de trouver l’équilibre avec Jimmy Butler. La recrue star de Golden State a réussi ses débuts dans la Baie de San Francisco, les Dubs remportant leurs deux premiers matchs avec Jimmy dans le cinq majeur (22,5 points de moyenne).

Source texte : ESPN