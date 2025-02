Officiel : Daniel Theis va s’engager avec Monaco

Les rumeurs faisaient état de négociations avancées entre l’AS Monaco et Daniel Theis, et voilà donc que l’Allemand aurait un accord de principe avec le club de la Principauté pour revenir en Europe, 8 ans après son départ pour les États-Unis. Selon Basketnews, une clause de retour en NBA sera toutefois incluse au contrat.

411 matchs NBA, et désormais une nouvelle aventure qui s’ouvre sur le Vieux Continent, en EuroLeague. Daniel Theis a pourtant reçu des offres venues de plusieurs franchises, mais l’ex-pivot des Pelicans souhaiterait jouir d’un rôle important dans le jeu pour son futur. C’est donc sur le Rocher qu’il va s’établir, et on ne va pas se mentir, le cadre de vie est plus que sympathique.

Daniel Theis leaves the NBA for Europe and has committed to join AS Monaco despite receiving bigger EuroLeague offers and NBA opportunities, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 11, 2025

Peut-être est-ce d’ailleurs un argument réel dans sa recherche d’équipe, puisque Basketnews rapporte également que le Panathinaikos aurait proposé un meilleur deal financier que Monaco, mais que cela n’aurait pas été un critère principal dans la décision du joueur. Quoi qu’il en soit, l’ASM récupère ici un joueur qui sera immédiatement important pour le groupe, actuellement 4e de l’EuroLeague à 3 victoires de la première place, occupée par l’Olympiakos d’Evan Fournier.