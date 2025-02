Épilogue heureux pour Nate Robinson, greffé du rein avec succès

Épilogue heureux pour Nate Robinson, qui a été transplanté du rein avec succès, selon ESPN. Depuis 2021, l’ex-NBAer était à la recherche d’un donneur sans qui lequel sa vie n’aurait pas pu continuer.

Une belle nouvelle dans cette journée de mardi. Nate Robinson a été greffé du rein et tout s’est bien passé. Informé depuis une vingtaine d’années que son système rénal était non fonctionnel et nécessiterait une greffe à long terme, le joueur avait gardé tout cela privé (logique) mais face à l’absence de donneur sur des listes d’attente particulièrement longues, il avait publiquement parlé de ses problèmes de santé en 2022 afin de sensibiliser le grand public.

Après avoir subi de la dialyse pendant plusieurs années à Seattle, un procédé particulièrement lourd sur le plan physique et psychologique, il a enfin trouvé le donneur idéal et l’opération s’est passé avec succès. Il en a informé le public sur ses réseaux sociaux, une belle photo avec son donneur, partie intégrante de sa vie désormais.