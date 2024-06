Trois fois vainqueur du Slam Dunk Contest, et vraie boule d’énergie quand il était joueur NBA, Nate Robinson doit aujourd’hui faire face à un tout autre combat que celui sur les parquets. Il est dans l’attente d’une greffe de rein et voit ses chances de survie diminuer de plus en plus avec le temps qui passe.

“J’avais l’impression d’être Superman. Je n’aurais jamais cru que je tomberais malade.”

Quand Nate Robinson était encore joueur NBA, il se sentait presque invincible. Comment pouvait-il en être autrement ? Véritable boule de muscles et capable de défier les lois de la gravité malgré son petit 1m75, Robinson ressemblait effectivement à Superman. On parle d’un phénomène athlétique qui a remporté trois fois le concours de dunks du All-Star Game (record NBA). On parle d’un homme capable d’aller dunker au-dessus de Dwight Howard ou de bâcher le géant Yao Ming (2m29). Donc oui, il y avait bien quelque chose de surhumain chez Nate Robinson.

Malheureusement, il y avait aussi une chose qui lui rappelait à quel point il était humain.

“I felt like I was Superman, I never thought I would get sick”

for the July/August issue of @MensHealthMag: I went to Seattle to understand what Nate Robinson’s been through as his kidneys failed after his NBA career, a crippling fight for his life https://t.co/IHBAaJaAqS

— Tynes (@TylerRickyTynes) June 18, 2024

Comme expliqué en détails dans un long article de Men’s Health, Nate Robinson présentait des premiers signes d’insuffisance rénale durant sa carrière de joueur. Des signes que Nate a souvent ignorés. Mais en 2018, ses reins ont vraiment arrêté de fonctionner comme ils le devraient. Et le COVID qu’il a contracté de manière sévère deux années plus tard n’a pas arrangé son cas. C’est ainsi que Nate a commencé une dialyse, traitement permettant d’assurer de manière artificielle mais incomplète la fonction rénale. Un traitement hyper lourd qui a failli briser l’âme de combattant de Robinson.

“Certains jours, je ne voulais pas quitter la maison ; je ne voulais plus faire de dialyse. D’autres jours, je voulais continuer, jusqu’à ce que je trouve un donneur.” – Nate Robinson

Aujourd’hui, dans sa région natale de Seattle, Nate Robinson continue de se battre malgré les hauts et surtout les bas. Il se bat avec l’espoir de recevoir une greffe de rein dès que possible, lui qui assure que la mort se rapproche chaque jour un peu plus tant qu’il ne trouve pas de donneur.

Nate Robinson says that if he doesn’t receive a kidney soon, death is the next door he will walk through, per @MensHealthMag

“Some days I didn’t want to leave the house; I just didn’t want to do dialysis no more. Some days, I did wanna be here, and do this, until I find a… pic.twitter.com/FTJgBIRoUm

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024

Pour trouver un donneur compatible, Nate Robinson a notamment pu compter sur son pote de Seattle et légende locale Jamal Crawford, également ancien joueur NBA qui était le coéquipier de Nate aux Knicks durant la deuxième partie des années 2000. En avril dernier, J. Crossover a lancé un appel à l’aide sur Twitter tout en partageant une vidéo de son ami pour mettre la lumière sur sa situation actuelle.

Pour l’instant, cela n’a pas pris. Et même si ça devait prendre, Nate Robinson ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter pour le potentiel donneur, encore plus si c’est un membre de sa famille.

“C’est effrayant. Parce que nous devons tous les deux passer sur le billard et beaucoup de gens ne survivent pas. Je déteste l’idée de voir quelqu’un me donner un rein et mourir en faisant ça. Cela me ferait tellement mal. De voir quelqu’un mourir pour que je puisse vivre”.

Pourtant, vivre, c’est tout ce que veut Nate Robinson aujourd’hui.

Avec tout ce qu’il a déjà traversé et ce qu’il traverse encore, Robinson profite à fond des petits moments de la vie, comme le temps qu’il passe avec ses enfants Nahmier, Nyale et Nayvi. Il essaye aussi de prendre soin de lui au maximum, en continuant à s’entraîner quand il le peut, en faisant attention à son alimentation, et surtout en évitant de s’isoler chez lui comme il a pu le faire ces dernières années.

En respectant sa routine à la lettre, Nate Robinson veut se donner le maximum de temps jusqu’à ce qu’une possibilité de greffe se manifeste. Parce qu’au final, Nate sait qu’il a encore énormément à donner et à partager.

“Je veux rester en vie pendant les 40 prochaines années : être grand-père, voir les enfants de mes enfants, les emmener au gymnase, leur raconter les histoires de l’époque où j’étais dans la NBA avec LeBron et Kobe et tous ces gars. Je dois me battre pour cela.”

Se battre, Nate Robinson le fera jusqu’au bout, comme sur les parquets NBA. Pourvu qu’il obtienne l’aide dont il a désespérément besoin dans le plus gros combat de sa vie.

__________

Source texte : Men’s Health

There’s so much y’all don’t know and haven’t seen. Sharing my story with the 🌎 TOMORROW 11/11. Salute to all those rocking with me.

S/O @playmaker & @PoloKerber helping me put this together for those without a voice. pic.twitter.com/twGjU0GHxL

— Nate Robinson (@nate_robinson) November 10, 2022