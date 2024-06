Le roster de Porto Rico pour le Tournoi de Qualification Olympique qu’ils joueront à domicile, à San Juan, est désormais connu. Le groupe emmené par Jose Alvarado va avoir du boulot, puisque leur tournoi est plutôt relevé, et il n’y a qu’une seule place pour les Jeux Olympiques.

Dans la Poule B de leur tournoi avec l’Italie et Bahrein, les Porto Ricains devront en plus potentiellement composer avec la Lituanie, le Mexique et la Côte d’Ivoire si la phase finale est atteinte. Pour aller à l’assaut de ce tournoi, qui pour rappel se tiendra du 2 au 7 juillet, Porto Rico a dévoilé sa liste des douze soldats qui seront de l’aventure : Jose Alvarado, Gian Clavell, George Conditt IV, Aleem Ford, Jordan Howard, Chris Ortiz, Isaiah Pineiro, Davon Reed, Ismael Romero, Stephen Thompson, Arnaldo Toro et Tremont Waters.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FIBA (@fiba)

Avec le retour de Jose Alvarado, qu’on n’avait pas vu en sélection depuis juillet 2022, l’équipe Porto Ricaine peut espérer aller chercher un gros résultat. Il y aura du talent à San Juan, entre l’Italie et la Lituanie, emmenée par Domantas Sabonis mais privée de Jonas Valanciunas, le coéquipier d’Alvarado aux Pelicans (absent des compétitions internationales cet été pour se concentrer sur la Free Agency). Le tournoi est dépourvu des très grosses cylindrées de cette dernière chance (Espagne, Grèce, Slovénie). Pour rappel, Tremont Waters avait emmené les siens à la sixième place de l’AmeriCup de 2022, après une défaite contre l’Argentine – futur champion de la compétition – et un autre revers d’un point contre les Etats-Unis en quarts de finales.

Une participation aux Jeux Olympiques de Paris pour l’équipe masculine de l’équpe 5×5 serait une première depuis 20 ans pour Porto Rico. On n’a en effet plus vu ce territoire américain aux Jeux depuis Athènes. A l’époque, les Caribéens avaient déclenché un tremblement de terre médiatique dès leur premier match en s’imposant largement face aux Etats-Unis.

L’histoire pourrait se répéter de manière assez cocasse puisque le vainqueur du TQO de San Juan se retrouvera en poules avec la Serbie, le Soudan du Sud et… les Etats-Unis. La formation Porto Ricaine aura rendez-vous début juillet pour se qualifier à nouveau pour des Olympiades, 20 ans après. On leur souhaite bon courage. Il leur en faudra pour sortir la Lituanie de Domantas Sabonis et les autres qui les attendront probablement à la Finale du tournoi.