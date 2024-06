Pascal Siakam et les Pacers tout proches d’un accord sur une prolongation ?

La saison 2023-24 officiellement terminée, la NBA a déjà basculé en mode intersaison et avec ça, on a droit aux premières négociations contractuelles entre futurs agents libres et leur équipe respective. Visiblement, du côté d’Indiana, ça se passe plutôt bien entre Pascal Siakam et les Pacers.

Quand les Pacers ont décidé de monter un transfert pour récupérer Spicy P en janvier dernier, ils savaient pertinemment qu’il était en dernière année de contrat. Mais ils étaient également confiants sur leur capacité à le prolonger cet été, et cela semble se confirmer.

Si l’on croit Scott Agness, journaliste d’Indianapolis (Fieldhouse Files), les deux camps sont proches d’un accord sur une extension de contrat. Les détails n’ont pas été communiqués mais on partirait sur une prolongation maximale de cinq saisons, avec la dernière année partiellement garantie. Pour rappel : Siakam est éligible à une extension de 245 millions de dollars sur cinq ans.

The Pacers are close to an agreement on a long-term contract extension for Pascal Siakam, per @ScottAgness.

Siakam is likely to sign a max contract in Indiana. pic.twitter.com/FOFIxCljIe

— Evan Sidery (@esidery) June 18, 2024

Siakam et les Pacers sont déterminés à l’idée de continuer l’aventure ensemble, ce qui ne surprendra personne au vu de la belle aventure vécue à Indianapolis ces dernières semaines.

Apportant 21 points, 8 rebonds, 4 passes et presque 1 interception chaque soir depuis son arrivée aux Pacers en janvier, Siakam a grandement participé à l’ascension d’Indy dans la hiérarchie de l’Est. Certes la bande de Tyrese Haliburton a profité de nombreuses blessures pour aller jusqu’en Finales de Conférence au printemps, mais les bases ont été posées pour que les Pacers soient vraiment une équipe qui compte dans les années à venir. Et ces bases incluent évidemment Spicy P.

Aux côtés d’Haliburton, Pascal Siakam apporte polyvalence, scoring, défense et surtout expérience, lui qui a remporté un titre NBA avec les Raptors en 2019. Il correspond non seulement au style de jeu pratiqué par les Pacers mais aussi à la direction prise par la franchise. Un bon fit comme on aime.

Il ne manque plus que la signature, et ensuite tout le monde pourra se projeter sur l’avenir prometteur de la franchise d’Indiana.

Source texte : Scott Agness (Fieldhouse Files) / ESPN

"I wouldn't be surprised if the Pacers and Pascal Siakam come to terms by the end of the week..

That's a big piece of business and the Pacers are definitely a team to watch" ~ @WindhorstESPN #PMSLive pic.twitter.com/8iXgsoN9pJ

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 18, 2024