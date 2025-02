Lakers : quelles options restantes pour le poste de pivot ?

Privés de Mark Williams à la dernière minute en raison d’une annulation du transfert avec les Hornets (peut-être pour le mieux), les Lakers doivent désormais aborder cette deuxième partie de saison sans pivot solide capable de tenir le choc attendu des Playoffs. À moins que la solution ne vienne du buyout…

Comment les Lakers vont-ils faire pour trouver un pivot, maintenant que la Trade Deadline est terminée ? Question assez compliquée, puisque sur le papier, Mark Williams représentait un move plutôt intelligent. Le fait que le transfert ait capoté pour des raisons de visite médicale remet les choses à zéro sur ce dossier. Et malgré toute la progression de Jaxson Hayes au poste cette saison, il apparaît très compliqué d’aborder les Playoffs avec ce genre de morceau comme option numéro 1 pour la peinture.

Here are the post deadline first/second apron teams:

Boston

Denver

LA Lakers

Milwaukee

Minnesota

New York

Phoenix

The 7 teams are not allowed to sign a player that is waived and had a pre-existing salary of $12.8M+.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 6, 2025



Problème, si c’en est un : les Lakers ne peuvent pas signer un joueur libéré avec un salaire de plus de 12,8 millions de dollars avant la deadline. Cela limite peu les choix, on en convient, mais c’est à signaler. Dans tous les cas, le marché est très restreint sur le poste intérieur. On va donc faire un petit point sur les options disponibles et celles envisageables pour Los Angeles.

Disponible tout de suite : Mo Bamba

Libéré par le Jazz suite au transfert réalisé avec les Clippers, Mo Bamba semble être une option réalisable pour les Lakers. Un pivot qui connaît le jeu, est déjà passé par l’équipe et représente aujourd’hui, malgré ses faibles apports, un élément capable d’apporter de la taille et des pick and roll à Luka Doncic. Bien sûr, JJ Redick s’est sans doute fait à l’idée qu’il faudrait jouer quoi qu’il arrive small ball pour triompher cette saison.

Les choix encore sous contrat, mais pas irréalisables

Chris Boucher

Toujours engagé avec les Raptors mais peu utilisé cette saison, Chris Boucher pourrait représenter une option intéressante pour Los Angeles. Son salaire actuel de 10,8 millions n’entre pas en conflit avec les règles fixées par la NBA aux équipes dépassant le premier apron. Encore faut-il que Toronto s’en sépare, mais ses faibles apports cette saison à sa franchise de (presque toujours) pourraient décider les Dinos à faire des économies. Et donc autoriser les Lakers à lui proposer un petit contrat et de belles perspectives de terrain avant les Playoffs.

Kelly Olynyk

Est-ce que la crinière la plus grasse de NBA sera conservée par les Pelicans ? La franchise a en tout cas prévu de l’introduire à la presse aujourd’hui, et il pourrait finir la saison dans le Bayou. Si jamais il était libéré, l’option serait directement sur la table de Rob Pelinka, mais contrairement à Boucher, on parle ici d’un plan plus hypothétique car Olynyk a encore deux années sur son contrat. Et le shampooing est non fourni.

Larry Nance Jr.

Peut-être le morceau le plus alléchant de ce papier, peut-être le plus inaccessible de ce papier aussi. Bloqué derrière le bon Onyeka Okongwu et Clint Capela dans la rotation, Larry Nance Jr. pourrait avoir envie de jouer au basket pour quelque chose. Reste que son profil plus axé 4 que 5 ne délesterait pas spécialement les Lakers de leurs soucis de taille, mais c’est un joueur capable d’apporter directement. En l’état actuel, les Hawks pourraient le conserver jusqu’à la fin de saison et selon The Athletic, c’est une option sérieuse.