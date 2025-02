Programme NBA de la soirée : les Knicks chez les Pacers, ça nous rappelle Reggie Miller

Quatre matchs seulement ce soir au programme NBA, c’est pour mieux préparer une nuit prochaine à 15 rencontres. En attendant, on peut quand même profiter d’un duel agriculteurs – citadins à Indianapolis, tandis que les Suns reçoivent des Grizzlies qui veulent les enfoncer un peu plus dans la tourmente.

Le programme NBA de ce soir

1h00 : Sixers – Raptors

1h30 : Pacers – Knicks

2h00 : Bulls – Pistons

4h00 : Suns – Grizzlies

L’affiche de la nuit : Pacers – Knicks

Un petit duel sympatoche, affiche un poil historique entre des Pacers qui vont bien mieux et qui souhaitent effacer leur revers à Los Angeles, et des Knicks qui ont envie de se passer les nerfs après avoir pris une turbo-déculottée contre les Celtics. Deux équipes qui veulent relancer une série, et qui sont l’une derrière l’autre au classement (Knicks 3e, Pacers 4e) de l’Est. Réduire l’écart ou enfoncer le clou, tel est l’enjeu. À noter que côté Indiana, Myles Turner est questionnable. Chez les Bockers, Josh Hart est listé probable et OG Anunoby est lui également questionnable. Peut-être que Karl-Anthony Towns est un spot préférentiel en TTFL.

