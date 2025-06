Titré cette nuit face aux Pacers, le Thunder a-t-il débuté une nouvelle ère de domination ? Alors que la NBA semble plus ouverte que jamais, la franchise d’Oklahoma se verrait bien faire une razzia de titres dans les prochaines saisons.

Une équipe jeune, talentueuse, dominante, énorme en défense, qui vit bien ensemble. Les fans du Thunder ont de bonnes raisons d’être heureux ce matin après le titre remporté par leur équipe. Mais ce sacre en 2025 sera-t-il le commencement de quelque chose de plus grand encore ? Le Thunder peut-il marcher sur les traces d’équipes comme les Warriors des années 2010, des Lakers du début des années 2000 ou encore des Bulls des 90’s ?

On parle là de dynasties, d’équipes qui ont su accumuler les titres et les bagues pendant plusieurs années. Un phénomène de plus en plus rare car la NBA vient de voir un 7ème champion différent en 7 ans. Depuis la chute des Warriors version Kevin Durant, aucune équipe n’a réussi à conserver son titre de champion d’une année à l’autre. Est-ce que OKC peut mettre fin à cette série en 2026 ?

Le Thunder a tous les ingrédients pour fonder une dynastie mais cela suffira-t-il ?

Sur le papier, on a évidemment envie de répondre oui. Le Thunder ne devrait perdre aucun joueur majeur cet été, avec un groupe probablement stable, et en plus les débuts du jeune talent Nikola Topic.

Contractuellement, Sam Presti peut être serein, il a la main sur le futur de ses cadres, avec plusieurs d’entre eux verrouillés sur la durée. SGA a encore deux ans de contrat et il devrait vite être prolongé. J-Dub et Chet sont encore dans leurs contrats rookie et OKC aura donc la priorité au moment de renégocier. Sans compter qu’OKC a aussi plein de picks dans le futur pour continuer d’injecter du talent si besoin.

Non seulement OKC ne sortira pas amoindri de cette intersaison mais l’expérience de champion acquise va rendre ce groupe toujours plus dangereux. Et le plus flippant dans l’histoire c’est que le Thunder n’a probablement pas encore atteint son pic de performance. Cette équipe est encore très jeune. Shai Gilgeous-Alexander n’a que 26 ans (bientôt 27), Jalen Williams et Chet Holmgren ne dépassent pas les 24 ans. Aucun n’est encore dans son prime, c’est dire.

Pour autant, il ne faut jamais sous-estimer les aléas en NBA. Les Nuggets en 2023 ou encore les Celtics en 2024, eux aussi étaient vus comme au début d’une possible dynastie, mais aucun n’a pu aller chercher le back-to-back.

On l’a vu cette nuit avec la terrible blessure de Tyrese Haliburton, la malchance tombe quand on s’y attend le moins et c’est aussi la marque des dynasties de savoir passer entre les gouttes au bon moment. Les Warriors en 2019, les Celtics cette année ou encore les Bucks en 2022 avec Middleton, les champions peuvent vite voir tout s’envoler à cause d’un coup du sort. Et c’est aussi sans compter sur la montée en puissance d’un éventuel concurrent. Les Lakers de Doncic, les Rockets avec KD, les Warriors, les Nuggets, il y aura encore du monde pour contester la domination du Thunder l’an prochain à l’Ouest.

Le Thunder parviendra-t-il à instaurer une hégémonie sur la NBA dans les prochaines années ? Le talent dit oui, mais on sait que les choses peuvent vite changer dans la Grande Ligue.