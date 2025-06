Tout juste titré avec le Thunder, Shai Gilgeous-Alexander peut-il déjà être considéré comme le GOAT d’OKC ? On a décidé de se pencher un peu sur cette question.

Le titre de Shai Gilgeous-Alexander le place-t-il sur le trône all-time du Thunder ?

Ah les fameux débats, les comparaisons entre les joueurs, toujours un exercice extrêmement difficile et délicat. Untel est meilleur qu’untel, mais en fait ils jouaient à des époques différentes, avec des coéquipiers différents, avec une concurrence différente aussi. Pas si simple donc.

Actualité oblige, on va aujourd’hui parler du panthéon de gloire du Thunder, qui vient d’obtenir son premier titre de champion NBA. Une grosse question : qui est le plus grand joueur de l’histoire d’OKC ?

Pendant longtemps, seuls deux noms pouvaient vraiment s’imposer dans le débat : Kevin Durant ou Russell Westbrook. Le premier était le meilleur joueur des deux, mais son départ dramatique et la longévité (plus les accomplissements) du second avec l’uniforme bleu et blanc rendaient les choses complexes.

Et puis est arrivé Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien a enfoncé les portes une à une jusqu’à mériter le droit de s’asseoir à la même table que ses deux aînés. Lui aussi est un MVP de saison régulière (2025) mais lui seul a conduit OKC jusqu’au titre, avec le trophée de MVP des Finales en prime. Une année XXXXL façon grand Chelem, ce dont rêve chaque joueur NBA.

Le GOAT du Thunder débat terminé ou pas ?

En termes d’accomplissements individuels, les trois ont réalisé des choses incroyables sous le maillot du Thunder. La question principale est de savoir si le titre remporté en 2025 permet de faire la séparation entre SGA et ses deux compères ?

Toujours un peu cette culture de la bague pour mettre en avant un joueur par rapport à ses concurrents. Et il est vrai que Shai a acquis ce privilège en allant chercher le titre comme un patron. Mais attention aussi à ne pas aller trop vite en besogne car chaque période est différente. Par exemple, le Thunder du duo Durant – Westbrook a dû affronter des Spurs au sommet de leur art mais aussi les Heatles de prime LeBron James et le début de la dynastie Warriors, une équipe qui avait remporté 73 victoires en régulière. No disrespect à Memphis, Denver, Minnesota et Indiana, mais on ne parle pas du même calibre.

Après, est-ce que Westbrook ou Durant auraient fait la même chose que Shai cette saison à sa place ? Ça, c’est la question à laquelle on n’aura jamais de réponse et ce qui rend le tout toujours plus compliqué.

Car oui, il n’y a aucun critère absolu pour désigner le meilleur joueur de l’histoire d’une franchise. Est-ce le talent pur ? Dans ce cas on dirait plutôt Kevin Durant. Est-ce la longévité et les records statistiques ? Dans ce cas, plutôt Russell Westbrook avec son côté iconique et ses triple-doubles. Le titre surpasse-t-il tout ? Dans ce cas, plutôt le champion Shai Gilgeous-Alexander. C’est tellement personnel à chacun, selon le style de jeu des uns et des autres, la personnalité ou l’historique avec la franchise (hello KD).

Au 23 juin 2025, difficile de vraiment apporter une réponse définitive et certaine à ce débat mais cela ne veut pas dire pour autant qu’on ne puisse pas y répondre avec le temps. Shai n’est présent à OKC que depuis 6 ans et il va juste fêter ses 27 ans. A l’inverse des deux autres (sauf comeback), il n’a pas encore fini son histoire avec le Thunder et il peut donc encore enrichir son CV avec OKC. Le bonhomme peut vite fermer tout débat en allant chercher de nouveaux titres et récompenses individuelles. Le temps est son allié, le trône d’OKC peut bien attendre un peu avant de couronner son nouveau GOAT.

Dites-nous en commentaires si vous êtes plutôt Team Durant, Team Westbrook ou Team Shai Gilgeous-Alexander pour le statut de GOAT du Thunder.

