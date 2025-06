Tout fraichement couronné champion NBA avec le Thunder, et MVP des Finales en prime, Shai Gilgeous-Alexander termine son incroyable saison sur une note parfaite. Une note qui ne fait que clôturer une année durant laquelle SGA semble avoir tout raflé.

Difficile de trouver les mots juste pour faire prendre conscience de la saison que vient de nous pondre Shai Gilgeous-Alexander. Déjà, en général quand un joueur termine MVP, MVP des Finales et donc champion NBA, on est dans la cour des très très grands. Mais SGA a également été élu MVP des Finales de Conférence, premier joueur a cumulé tous ces accomplissements en une seule et même saison sur les 25 années où ça aurait été possible.

MVP DE SAISON RÉGULIÈRE

MVP DES FINALES DE CONFÉRENCE

MVP DES FINALES

LE CANADIEN RÉALISE LE GRAND CHELEM LORS DE CETTE SAISON 2024-25 ! 👏👏👏 https://t.co/H1qugRlnUO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025

Mais si seulement ce n’était que ça. Shai, c’est aussi un scoreur hors-normes. Les mauvaises langues parleront de lancers francs, mais n’empêche qu’avec ses 32,7 pions de moyenne en saison régulière, il est devenu le meilleur scoreur de la Ligue. On rajoute à cela, la petite sélection en All NBA First Team qui va bien, et voilà un CV très solide qui pourrait aller titiller des débats encore inespérés il y a quelques années.

Si l’on retire le titre de MVP des Finales de Conf, ils sont trois autres à avoir réalisé une telle saison : Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal et Michael Jordan (quatre fois parce que c’est jamais assez avec lui). Charmante compagnie pour le meneur canadien dont le prime vient tout juste de commencer.

Shai Gilgeous-Alexander 2024-2025 season:

◽️Scoring Champ

◽️1st Team All-NBA

◽️2024-2025 NBA MVP

◽️NBA Champion

◽️NBA Finals MVP

Only 4 players did this one season

◽️Kareem Abdul-Jabbar

◽️Shaquille O’Neal

◽️Michael Jordan (4x)

and now Shai Gilgeous-Alexander

Best Player… pic.twitter.com/xbZTvH6vUm

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) June 23, 2025

Difficile de lui refuser le titre de meilleur joueur de l’histoire du Thunder alors qu’il vient de leur offrir une première bannière. Steve Nash est peut-être lui aussi dans le rétro en ce qui concerne le meilleur canadien all-time. Le plus effrayant c’est sans doute de ce dire que Shai Gilgeous-Alexander est dans la meilleure position possible pour réitérer et prolonger ses exploits.

Un début de dynastie collective ? Un prime individuel à la MJ ? Nul ne sait encore jusqu’où ira le petit prodige de l’Oklahoma, mais il a déjà une place de choix parmi les sommets du Mont NBA.