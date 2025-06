Le Thunder, seconde équipe la plus jeune à gagner un titre NBA

Titré cette nuit après sa victoire au Game 7 face aux Pacers, le Oklahoma City Thunder a posé sa marque dans les bouquins d’histoire de la NBA. L’équipe de SGA est devenue la deuxième équipe la plus jeune à soulever le trophée.

Qui a dit que jeunesse et ambition ne pouvaient pas aller de pair ? Le Thunder a prouvé le contraire cette saison avec une domination de tous les instants. Ils ont remporté 84 matchs au total (Playoffs inclus), un exploit que seules 4 équipes ont réussi. Ils ont effacé le record NBA des Lakers 1972 avec un écart moyen de 12,9 points face à leurs adversaires en régulière.

OKC Thunder this season:

– 2nd-youngest NBA champion in the last 70 years

– 4th team to record 84 wins in a season (reg. season & playoffs)

– 12.9 reg. season PPG differential, largest in NBA history

– 16-game lead for the one-seed

— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) June 23, 2025

Malgré un peu de stress en demi face aux Nuggets puis lors des Finales NBA face aux Pacers, le Thunder est quand même parvenu à aller au bout. Un sacré exploit pour un groupe si jeune, 25,5 ans d’âge moyen en finales. Dans l’histoire NBA, seuls les Blazers 1977 ont remporté un titre avec une moyenne d’âge inférieur (24,2).

De quoi annoncer potentiellement le début d’un long règne pour le Thunder ? Avec 7 champions sur les 7 dernières saisons, la NBA semble plus ouverte que jamais mais OKC a les armes pour espérer lancer sa propre dynastie. Shai Gilgeous-Alexander va tout juste sur ses 27 ans, Chet Holmgren et Jalen Williams sont plus jeunes (23 et 24), les cadres sont sous contrat, et bien sûr Sam Presti a encore une armée de picks de Draft qu’il peut utiliser s’il veut faire des ajustements ici et là, histoire de rendre son équipe encore plus forte. Ce jeune groupe a tout pour faire durer le plaisir.

7 saisons.

7 champions différents.

L’ère de la parité maximale en NBA.

Qui sera le champion 2026 ? pic.twitter.com/usiECfkjAe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025