Chers Indiana Pacers : respect éternel, vous avez été immenses

Les Indiana Pacers ne sont pas champions NBA, mais ils ont gagné le respect éternel de toute la ligue pendant ces Playoffs. Repoussant toujours leurs limites, ils ont finalement craqué sur ce Game 7 lors duquel ils ont aussi perdu Tyrese Haliburton. Mais leur cœur a été immense, du début à la fin de cette postseason.

Ils n’étaient pas attendus à ce niveau, ils n’étaient pas l’équipe la plus prise au sérieux par les adversaires, pourtant, ils ont accompli des choses immenses pendant ces deux mois de basket. À Indianapolis, on a réinventé la définition de se battre à mort sur le terrain, d’être clutchs, et de déjouer les pronostics. Pour rappel, Tyrese Haliburton a été élu par ses pairs comme le joueur le plus surcôté de la ligue. Eh bien sachez que l’ancien meneur des Kings a pris ça très à cœur.

Les Pacers ont certes eu du mal en début de saison régulière mais ils ont fini en trombe et ont poursuivi en Playoffs. Face aux Bucks, nombreux sont ceux qui les donnaient perdants face aux coups de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, mais ce dernier a fréquemment été pris pour cible par Hali, n’hésitant pas à le provoquer après chaque victoire. De plus, Dame va se rompre le tendon d’Achille, laissant son Greek Freak bien seul pour contenir les assauts des joueurs d’Indiana. Les Pacers l’emportent 4-1 grâce à un finish de fou lors du Game 5 où ils remontent 7 points en moins de 35 secondes. Haliburton fils se charge du dagger, et Haliburton père s’occupe de chambrer Giannis et coller un front contre front avec lui. Les deux hommes seront ensuite séparés, mais pour en revenir à Tyrese, on peut dire que les Playoffs commencent très bien et qu’il pose un sacré statement. Pas mal pour un joueur surcôté non ?

Overrate THAT

Ce sont ensuite les Cavaliers, meilleure équipe à l’Est qui se dressent sur le chemin des Pacers, et une fois encore, les hommes de Rick Carlisle sont donnés perdants par la majorité de la planète NBA. Sauf que les jaunes et bleu sont sur l’eau et marchent sur un nuage, ou l’inverse on sait plus. Premier match remporté en terre hostile par Tyrese et ses potes, et le deuxième match de cette demi-finale de conférence donne lieu à une nouvelle dinguerie signée Hali. Alors que les Pacers perdaient de 7 points à 46 secondes de la fin, ils vont récidiver et revenir tout doucement, jusqu’à ce nouveau dagger de Tyrese Haliburton sur un step-back à 3 points. 2-0, dans le jargon on appelle ça un break, et à Cleveland de surcroît. Les Cavaliers feront illusion – comme les Bucks – en prenant le Game 3, mais les Pacers – comme face aux Bucks – vont terminer ça en 5 matchs. À coup de “big balls celebration” et d’au-revoirs, Tyrese va également chambrer les Cavs et filer en finales de conférence, comme la saison dernière. Il serait temps de mettre du respect sur leur noms n’est-ce pas ?

Pour ce back-to-back dans le dernier carré, les Pacers sont opposés à leurs meilleurs ennemis, les Knicks de New York. Autant dire que cet affrontement sent déjà l’huile moteur. Pareil que contre Cleveland, les Pacers, pourtant donnés perdants, vont (encore) choquer tout le monde et remporter les deux premiers matchs au Madison Square Garden, dont le premier avec – on vous le donne en mille – un nouveau tir ultra clutch de Tyrese agrémenté du choke sign devant Reggie Miller, et un nouveau come-back avec 9 points remontés en 50 secondes pour arracher la prolongation et l’emporter ensuite.

Depuis la saison 1996-97, il n’y avait qu’une seule équipe qui avait réussi à l’emporter après avoir accusé au moins 7 points de retard dans les 50 dernières secondes. Désormais, les victoires dans cette situation sont au nombre de 4, dont 3 pour les Pacers lors de ces Playoffs 2024-25. C’est dire le niveau de clutchitude des Dorés et surtout de leur métronome, Monsieur Tyrese Haliburton. Les Pacers vont ensuite gérer et l’emporter en 6 matchs pour disputer les Finales NBA, leurs premières depuis 2000.

Malheureusement, le conte de fées va toucher à sa fin malgré le Game 1 remporté, alors que les Pacers ont mené… 0,3 seconde sur ce match, les 0,3 dernières. Le Thunder va ensuite montrer qu’il est bien trop fort, et la blessure au mollet de Tyrese Haliburton au match 5 ne va pas aider. Voulant serrer les dents pour jouer et tout donner, ça paie sur le Game 6, mais la jambe du champion olympique 2024 va malheureusement lâcher sur l’ultime match. Le meneur a trop forcé sur son corps, Tyrese Haliburton est vraisemblablement victime d’une rupture du tendon d’Achille…

Sur cette action, tout a basculé pour Indiana, du présent à l’avenir. Le franchise-player a pris tous les risques pour ramener la coupe à la maison et en paie malheureusement le prix fort, le prix de sa santé personnelle… Sa saison 2025-26 est déjà fortement compromise et ce qui pouvait être le début d’une belle histoire ressemble finalement à un “one shot”. Mais comment ne pas saluer cette dévotion et ce courage pour tenter d’apporter à son équipe un premier titre ? Ils ont tout tenté, ils n’y sont pas parvenus, mais ils sont au moins parvenus à déjouer beaucoup de pronostics et à poser leur blaze sur la carte NBA.

Tous, dans leurs styles, ont apporté quelque chose. Haliburton a été clutch et a mené tout le monde, Pascal Siakam a fait parler l’expérience et a été très propre, Aaron Nesmith et Bennedict Mathurin ont eu leurs coups de chaud, Andrew Nembhard s’est démené comme un beau diable sur Shai et en attaque, Myles Turner et TJ McConnell ont tout donné, Obi Toppin et Ben Sheppard ont aussi eu leurs flashs. On vient d’assister à la naissance d’un immense collectif, qui devra malheureusement faire sans son leader pour la saison prochaine. C’était peut-être une chance unique, et la réalité vient de les rattraper ce soir. Les Pacers peuvent être tristes, mais les Pacers doivent garder la tête haute, car ils ont été grands, très grands. Tout au long de ces Playoffs, ils n’ont eu de cesse de choquer la planète basket. Même ce soir malgré la défaite, malgré les larmes qui coulent, cette résilience et cette volonté de ne rien lâcher s’est encore ressentie.

Merci pour tout, chers Pacers, votre campagne de Playoffs 2025 ne sera pas oubliée de sitôt !