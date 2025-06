Le Oklahoma City Thunder a remporté le titre NBA dans un Game 7 sous haute tension face aux Indiana Pacers. Les 48 dernières longues minutes d’une saison tellement intense. Plus que la Draft dans trois jours, la Free Agency dans une semaine et les fans de basket-ball pourront enfin prendre des vacances bien méritées.

Après une saison 2023-24 folle marquée par l’arrivée en NBA de Victor Wembanyama et des vacances d’été réduites à néant (pour notre plus grand bonheur) par les Jeux olympiques de Paris puis la fin de l’écriture du livre bleu sur l’Équipe de France de basket-ball, la 2024-25 devait être plus tranquille sur le papier, une transition presque en douceur… si on avait su.

Bien sûr il y avait des gros enjeux : les deux premiers choix de la Draft tricolores, les 40 ans de LeBron James, les NBA Games de Wemby à Paris, l’arrivée de Paul George aux Sixers (lol), mais il était difficile de s’attendre à ce raz-de-marée.

Le début de saison est animé avec des Cleveland Cavaliers impressionnants, un Bilal Coulibaly qui brille ou encore le début d’une course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic qui nous tiendra en haleine pendant toute la régulière, mais jusque-là rien d’inhabituel.

C’est en 2025 que tout se “gâte”. Le passage des San Antonio Spurs à Paris est une folie médiatique et dans la foulée se déroulera un mois de février dont chaque fan NBA se souviendra pour le reste de sa vie. Un dimanche matin, vers 6h00, alors que toutes les personnes normalement constituées se reposent, Nico Harrison et Rob Pelinka officialisent le transfert le plus fou de tous les temps. Luka Doncic quitte Dallas pour Los Angeles tandis qu’Anthony Davis fait le chemin inverse. La Grande Ligue est en état de choc, Shams Charania confirme qu’il ne s’est pas fait hacker et nous, nous n’imaginons pas qu’il ne s’agit que du coup d’envoi de quelques mois hors du commun.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2025

Le lendemain, De’Aaron Fox et Zach LaVine font leurs bagages. Quelques jours après Mark Williams se fait bâcher par les Lakers. Toujours en février, les suiveurs de NBA se transforment en spécialistes des thromboses veineuses après le diagnostic de Victor Wembanyama… Les jours passent, les news s’enchaînent et le repos n’a jamais semblé si optionnel.

La suite, c’est une course dingue pour les Playoffs, notamment dans la Conférence Ouest, des grosses surprises comme l’éviction de Mike Malone, des buzzer-beaters venant d’un autre monde, demandez à Josh Giddey et bien assez vite les Playoffs… et quel Playoffs.

Le parcours des Pacers et tous leurs tirs pour la gagne resteront dans les mémoires. La folie new-yorkaise nous a embarqué, les deux séries de Denver nous ont passionné, la force mentale du Thunder nous a impressionné… Cette campagne de Post-Season a été la plus belle des dernières années.

Et si une journée résume bien la saison, c’est bien ce dimanche 22 juin. Le Thunder et les Pacers se sont affrontés dans le premier Game 7 en Finales depuis 2016 et quelques heures avant ça, Kevin Durant a été transféré. Quelques minutes après le début de la rencontre, Tyrese Haliburton s’est gravement blessé et deux heures plus tard, un nouveau champion a été couronné. La NBA c’est la plus belle des télé-réalités, tous les jours, des dizaines de choses peuvent se passer, pour suivre le rythme, il faut rester bien attachés.

En parallèle de la folie de la saison, TrashTalk n’a jamais autant créé. De l’événementiel d’abord, un voyage à New York, des séances dédicaces dans toute la France, trois apéros collectors dont deux dans l’Est de la France, le Grand Rex, Lyon, Marseille, les deux brocantes mais aussi des objets comme le cahier de jeu ou l’agenda. Loin de nous l’idée de nous plaindre, ou de nous glorifier, mais avec le recul cette saison de “transition”, on l’a un petit peu délaissée.

Désormais, il ne reste qu’une dizaine de jours, une Draft en deux nuits et une Free-Agency que Shams Charania a annoncé comme “la plus folle de tous les temps” avant de pouvoir, tous ensemble se reposer. L’avenir de Giannis Antetokounmpo questionne, les Bleu(e)s aux EuroBasket(s) sont attendu(e)s, d’autres surprises vont sans doute taper à notre porte pendant l’été, mais tout de même, en ce lundi matin, après le sacre du Thunder, il y a comme un goût de mélancolie.

La NBA en 2024-25 c’est presque terminé et sur le moment, on ne se plaint pas, mais la passion brûle plus fort que jamais, donc évidemment, dans trois semaines, ça nous manquera.