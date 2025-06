Si ces messieurs débuteront leur Coupe du Monde demain, Hortense Limouzin, Marie Mané, Marie Michelle Milapie et Camille Droguet seront sur le demi-terrain d’Ulanbaataar dès aujourd’hui pour défier l’empire austro-hongrois, ou quelque chose dans le genre. Envoyez le programme !

Qu’elle est belle cette Équipe de France féminine, constituée pour la première fois dans une grande compétition par François Brisson, le nouveau sélectionneur depuis l’automne dernier. Camille Droguet et Marie Michelle Milapie sont des valeurs sûres du championnat de 5×5 et ont été – entre autres – médaillées d’argent lors des derniers championnats d’Europe (aux côtés de Marie-Eve Paget et Noémie Brochant), Hortense Limouzin a disputé deux JO et elle est championne du monde en 2022, là encore… “entre autres”, alors qu’on ne présente même plus Marie Mané, le soleil permanent de cette équipe et accessoirement MVP de la dernière finale des Women Series. Bref, un quatuor qui semble équilibré et polyvalent sur le papier, et une équipe qui affrontera donc la Hongrie (11h10) et l’Autriche (13h25) pour commencer sa compétition, avant d’enchainer mercredi contre le Canada et la Lettonie.

Tous les matchs de cette Coupe du Monde seront à mater sur la chaine l’Équipe et sur la chaine YouTube de la FIBA, avec bien évidemment un objectif de médailles pour tout ce beau monde. Rendez-vous à 11h10, avec de la voix et de la bonne humeur !