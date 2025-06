EuroBasket 2025 : le programme complet des quarts de finale

On connait depuis hier soir le programme complet des quarts de finale de l’EuroBasket féminin, et par conséquent la route que l’Équipe de France devra prendre pour aller chercher l’or. Repos aujourd’hui, et la guerre reprend demain !

Après une phase de poule qui a vu, entre autres, les Bleues gérer les affaires courantes et les Serbes se prendre les pieds dans le tapis, on passe aux choses sérieuses en Grèce.

Le programme des quarts de finale

Mardi 24 juin, 16h30 : France – Lituanie

Mardi 24 juin, 19h30 : Italie – Turquie

Mercredi 25 juin, 16h30 : Espagne – République Tchèque

Mercredi 25 juin, 19h30 : Belgique – Allemagne

A noter qu’en cas de victoire mardi contre la Lituanie, l’Équipe de France affrontera l’Espagne ou la République Tchèque, alors que les Belges auront un gros défi face à l’Allemagne et que les Italiennes, très solides invaincues du Groupe B, tenteront de poursuivre leur Dolce Vita de 2025 face à la Turquie.

Bonne nouvelle au passage pour les Bleues, elles n’affronteront donc pas la Belgique avant la finale, ce qui constituerait une magnifique revanche sur la demi-finale perdue lors de l’Euro 2023, alors que l’EDF avait battu ses voisines lors des derniers JO. Faites vos jeux !