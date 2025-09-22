Le meilleur joueur NBA en 2030 ? Victor Wembanyama plébiscité par les coachs

En cette période de l’année, à un mois du début de la saison régulière, les sondages sur la NBA sont à la mode. ESPN vient de sortir les résultats de sa dernière étude, et Victor Wembanyama a toujours autant la cote.

Qui sera le meilleur joueur NBA en 2030 ?

C’est l’une des questions qui a été posée par ESPN à une vingtaine de coachs / dirigeants NBA. 80% ont répondu Victor Wembanyama.

Le turfu semble appartenir à l’Alien, qui a répondu aux énormes attentes durant ses deux premières saisons NBA… avant qu’une thrombose veineuse ne vienne l’arrêter dans son élan au moment du All-Star Break 2025. Hormis problème de santé / blessures (on croise fort les doigts), Wemby a tout ce qu’il faut pour faire de la Grande Ligue sa ligue, en dominant autant individuellement que collectivement.

La troisième saison de Wembanyama est évidemment hyper attendue, car ça pourrait bien être celle où il s’impose véritablement comme un joueur calibre All-NBA. Victor a pu se préparer pendant de longues semaines, sans grosse échéance durant l’été (contrairement à 2024 avec les JO), de quoi faire très mal dès le 21 octobre.

L’ascension du phénomène – et donc des Spurs – semble inévitable. Et si vous voulez notre avis, il ne faudra peut-être pas attendre 2030 pour que Victor Wembanyama soit tout en haut de la hiérarchie des joueurs NBA.