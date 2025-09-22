Fred VanVleet (Rockets) victime d’une rupture des ligaments croisés

La POISSE. Les Rockets devaient être l’une des grosses équipes de la saison NBA à venir. Ils viennent ce soir de subir un terrible coup dur : Fred VanVleet souffre d’une rupture des ligaments croisés, selon une information rapportée par Shams Charania. On ne pourrait le revoir que dans un an…

Pas de Fred VanVleet avant la saison 2026-27 ? Wow, la phrase est bizarre comme une victoire de l’OM dans un Classique. C’est pourtant bien la réalité, car le meneur des Rockets souffre d’une rupture des ligaments croisés, subie lors d’un mini-camp d’entraînement aux Bahamas, avec le reste de l’équipe.

Just in: Houston Rockets’ Fred VanVleet has suffered a torn ACL, sources tell ESPN. A devastating, potentially season-ending loss for the Rockets with their starting point guard and leader. pic.twitter.com/Qhf0V58DwR

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2025

Pour les Rockets, qui ont parachevé cet été la construction d’un équipe très compétitive, avec entre autres le recrutement de Kevin Durant, l’impact de cette annonce est énorme. Fred VanVleet était une pièce importante, un meneur expérimenté et titré (avec les Raptors, en 2019). Un rouage essentiel, aux côtés notamment d’Amen Thompson, d’Alperen Sengun et de KD.

J’ai pas tous les éléments en tête mais les Rockets étant bien installés dans le first apron, il leur est impossible de signer Russell Westbrook dans l’immédiat.

Ce serait possible en janvier après quelques moves réalisés par le front office, mais il l’heure actuelle c’est mort.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 22, 2025

Les Rockets n’ont pas de levier pour parer à cette terrible nouvelle. Côté transferts, la franchise est au-delà du 1er apron du Salary Cap, ce qui signifie que les Fusées ne pourront pas utiliser – sans transférer de joueur – la Disabled Player Exception proposée par le règlement de la ligue pour permettre aux équipes de recruter un joueur supplémentaire en cas d’une blessure longue durée.

En définitive, très, très mauvaise nouvelle pour Houston.

Source : ESPN