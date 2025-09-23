Steve Nash de retour aux Suns dans un rôle de conseiller

Ancienne gloire de Phoenix, Steve Nash fait son grand retour dans l’Arizona. Son nouveau rôle ? Conseiller. La franchise de Phoenix en aura bien besoin.

La nouvelle a été annoncée par le propriétaire des Suns lui-même, Mat Ishbia, sur son compte X.

Breaking news !

Steve Nash est de retour chez les Suns, dans un rôle de conseiller senior !

La légende de Phoenix retourne dans l'Arizona, Matt Ishbia vient de l'annoncer 😍

Steve Nash va ainsi prendre une nouvelle casquette, lui qui sera également consultant pour Amazon Prime (nouveau diffuseur de la NBA cette saison). On rappelle aussi que depuis sa retraite de joueur en 2015, Nash a été coach aux Nets, conseiller aux Warriors et podcasteur avec LeBron James, sans oublier son rôle au sein de l’équipe nationale canadienne (manager puis conseiller).

C’est évidemment un retour aux sources pour Steve Nash, qui a débuté sa carrière à Phoenix en 1996 avant de réaliser ses meilleures saisons aux Suns lors de son deuxième passage, entre 2004 et 2012. Le meneur canadien a notamment été deux fois MVP et cinq fois meilleur passeur NBA dans l’Arizona. Avec un tel chef d’orchestre, les Cactus ont participé à trois finales de conférence. Le numéro 13 de Nash flotte logiquement au sommet de la PHX Arena aujourd’hui.

Entré au Hall of Fame en 2018, Steve Nash aura désormais pour mission d’aider les Suns à retrouver le droit chemin après le fiasco du Big Three (Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker) ces deux dernières années. Bon courage à lui.