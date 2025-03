LeBron James relance son podcast “Mind the Game” avec Steve Nash

L’an passé, LeBron James a lancé un nouveau podcast avec J.J. Redick intitulé “Mind the Game”. Ce dernier avait été mis sur pause suite à la prise de fonction de Redick sur le banc des Lakers, mais il va être relancé. Le tout avec une nouvelle tête bien connue.

La saison 2 de “Mind the Game”, le podcast de LeBron James axé sur l’aspect tactico-technique du basket, va commencer le 1er avril. Le King sera de la partie mais pas J.J. Redick, qui est sans doute un peu trop occupé à analyser les futurs adversaires des Lakers en Playoffs. Son remplaçant ? Un certain Steve Nash.

We’re baaaaack 🙂‍↕️

Coming to YouTube, @PrimeVideo, and everywhere you listen to podcasts 4/1! pic.twitter.com/me40uG39ei

— Mind the Game (@mindthegamepod) March 26, 2025

Nash, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA, formera en effet un nouveau duo avec LeBron au cours de la saison 2 du podcast. Le Canadien a été sélectionné par le duo James – Redick pour prendre la succession de J.J. si l’on en croit ESPN.

Le choix est plutôt compréhensible quand on connaît l’énorme QI basket de Nash. Le double MVP de la NBA (en 2005 et 2006) était l’un des joueurs les plus intelligents et talentueux de son époque, lui qui a en plus évolué en tant qu’adversaire de LeBron jusqu’à sa retraite en 2014. Steve Nash a également occupé plusieurs postes depuis sa retraite de joueur, de consultant aux Warriors à head coach des Nets en passant par le poste de manager de l’équipe nationale canadienne. Il pourra désormais ajouter la casquette de podcasteur sur son CV.

LeBron d’un côté de la table, Steve de l’autre, quelque chose nous dit que ces deux-là devraient bien se comprendre quand il faudra disséquer des systèmes offensifs.

