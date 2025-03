Josh Hart bat le record de triple-doubles en une saison chez les Knicks (9)

Dans une nuit historique, où Josh Hart et Karl Anthony-Towns sont devenus le vingtième duo de coéquipiers à réaliser un triple-double dans le même match, le premier en a profité pour s’inscrire un peu plus dans l’histoire des Knicks. Il a réalisé son neuvième triple-double en une saison, c’est un record pour la franchise new-yorkaise.

Josh Hart, c’est le prototype parfait du joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Pas bling-bling pour un sou, gros défenseur hargneux qui s’arrache sur le moindre ballon et capable de quelques coups d’éclat offensifs, il n’y a pas à dire, il représente le genre de profil qui peut contribuer dans des gros runs d’équipes aspirant au Graal.

Mais battre un record statistique d’une des plus grandes franchises de tous les temps, c’est certainement pas ce qu’on attend de lui, et pourtant, il l’a fait. Avec 16 points, 12 rebonds et 11 passes décisives contre les Mavs cette nuit (victoire 128 – 113), le Knick a réalisé son neuvième triple-double de la saison, ce qui constitue un record dans la Big Apple, puisqu’il est le seul à en avoir fait autant sur un seul exercice. La légende Walt Frazier est dans le rétroviseur !

Josh Hart now has the most triple-doubles (9) in a season in @nyknicks franchise history! pic.twitter.com/kJ3lWrGOY0

— NBA (@NBA) March 26, 2025

Surprenant, mais un exploit qui ne va pas changer le joueur et l’homme qu’il est. Au même moment, Kevin McCullar Jr, joueur de G League des Knicks, a pu disputer ses premières minutes dans la Grande Ligue et a même inscrit ses premiers points (oui vous ne rêvez pas, Thibodeau a fait tourner son effectif… seulement pour les trois dernières minutes, faut pas déconner). Une belle soirée pour l’Américain de 24 ans, magnifiée par Hart, qui viendra lui offrir le ballon du match alors qu’il lui était destiné à l’origine. Une humilité qui ne surprend pas quand on connait le bonhomme.

“Le record est cool, et c’est une vraie bénédiction, mais il finira par être battu. Marquer ses premiers points en NBA, personne ne peut vous le retirer”

Josh Hart was on giving Kevin McCullar Jr. the game ball even though he broke the Knicks triple-doubles in a season record

“That record is cool and a blessing, but it’s gonna get broken at some point. Getting your first NBA points, no one is going to take that away from you” pic.twitter.com/yHmLAxoCZw

— Knicks Videos (@sny_knicks) March 26, 2025

Pour en revenir aux stats et aux trois fois dix : et si Josh Hart allait chercher encore plus loin ? Parce que si on sort du prisme de la saison, Josh Hart est quatrième au classement du plus grand nombre de triple-doubles réalisés par un joueur new-yorkais. Il lui en manque neuf pour devenir le leader incontesté et prendre la couronne des mains de Wilt Frazier. À seulement 30 ans et avec un contrat qui court jusqu’en 2027 chez les Knicks (plus une année en team option), le record pourrait être facilement explosé !

