Une nouvelle fois absent contre le Jazz hier, Ja Morant a manqué les cinq derniers matchs des Grizzlies. Le flou persiste concernant sa blessure et une potentielle date de retour.

La dernière fois qu’on a vu Ja Morant sur un parquet NBA, c’est quand il a planté 44 points sur la tête des Cavaliers le 14 mars dernier. Depuis ? Il est quelque peu porté disparu. Il n’a pas joué contre Miami, Sacramento, Portland, les Clippers et Utah.

Initialement annoncé forfait pour une “blessure à l’épaule” (contre le Heat) et ensuite des “douleurs aux ischio-jambiers”, Morant apparait désormais sur l’injury report des Grizzlies pour une “contracture” aux ischios, ce qui est un peu plus problématique. Une contracture demande en effet du repos pour éviter le claquage qui serait synonyme de plusieurs semaines d’absence.

L’inquiétude est donc de mise chez les fans des Grizzlies, qui espéraient revoir Ja Morant en tenue hier à Utah après quatre jours sans match.

I’m not gonna lie if we don’t get an explanation how & when this occurred I will lose my cool.

Ja Morant on March 14th:

44pts | 8rbs | 7ast

Zero signs of injury. Absolute dominance.

Next game ruled out for shoulder soreness, the next game hamstring soreness, & now a strain. https://t.co/OxwVM164jj

— Growl Towel Central (@GTC901) March 21, 2025

Ne pas voir Ja Morant sur les parquets, alors que Memphis est dans une lutte acharnée pour les places 2 à 5 à l’Ouest, est un signe d’inquiétude supplémentaire concernant sa blessure. Les Grizzlies sont dans le dur actuellement (quatre défaites en six matchs) et ont besoin du retour de Morant, qui préchauffait sérieusement avant sa blessure. Mais pour l’instant aucune date n’a été fixée.

Alors que le mystère persiste concernant le retour du meneur star, Memphis a récemment appris le forfait de Brandon Clarke pour le reste de la saison. Les blessures continuent donc de plomber les Grizzlies, et ce au pire moment.

Les hommes de Taylor Jenkins – quatrièmes à l’Ouest (44 victoires – 28 défaites) – peuvent-ils conserver l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs ? Ou vont-ils finir par payer leurs absences ?