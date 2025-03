Dans le dur récemment et pas à 100% physiquement, Ja Morant a retrouvé toutes ses sensations en deuxième mi-temps cette nuit face aux Mavericks. De bon augure pour des Grizzlies privés de Jaren Jackson Jr..

Pour la première fois depuis un bon moment, on a eu l’impression de retrouver “l’ancien Ja” (dixit Morant) cette nuit à Dallas.

31 points et 8 passes au total, 24 points et 5 passes rien qu’en deuxième mi-temps, et 11 points marqués dans les six dernières minutes de la rencontre pour définitivement faire basculer le match en faveur de Memphis.

JA MORANT PROPELS MEMPHIS ON THE ROAD!

31 PTS

8 AST

4 REB pic.twitter.com/dmVTUhfYLJ

— NBA (@NBA) March 8, 2025

Agressif vers le cercle, exploitant parfaitement son match-up face à Brandon Williams, et plantant même un gros tir du parking pour boucler la boucle, Ja Morant a rappelé à tout le monde à quel point il pouvait être un difference-maker.

On l’avait un peu oublié ces dernières semaines, entre les bobos de Morant (tout particulièrement à l’épaule), ses performances moyennes et ses énormes galères au shoot extérieur. Autant d’éléments qui ont fait passer Ja au second plan derrière la grande saison de Jaren Jackson Jr.. Ce dernier étant désormais à l’infirmerie, Morant n’a pas d’autre choix que de step-up pour remettre les Grizzlies sur le droit chemin (quatre défaites de suite avant le match à Dallas hier), et c’est ce qu’il a fait face aux Mavs. Même en n’étant pas à 100%.

Ja Morant on playing through the pain vs the Mavs :

🤕🤕

“I’m ready to go sit down” pic.twitter.com/39ZhdIZ5ye

— TrendingSportsPodcast (@TrendingSportsP) March 8, 2025

Si les stats de Ja Morant sur l’ensemble de la saison – 21 points et 7 passes de moyenne – restent celles d’un All-Star, le meneur des Grizzlies a jusqu’ici eu du mal à retrouver le niveau qui était le sien avant qu’il n’enchaîne les pépins physiques et les conneries sur Instagram. Moins de highlights, une production plus faible, une efficacité offensive en baisse, et une frustration en hausse.

Cette performance à Dallas peut-elle servir de tournant pour Ja ? Les prochaines semaines nous le diront.

