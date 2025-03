Le nombre de joueurs en bonne santé diminue de jour en jour chez les Dallas Mavericks. Cette fois, c’est Olivier-Maxence Prosper qui met fin à sa saison du fait d’une blessure “sérieuse” au poignet droit. Il va se faire opérer.

Parfois, certaines blessures arrivent dans des timings encore pire que d’autres. Alors que les opportunités commençaient à arriver pour Olivier-Maxence Prosper et que les prochaines semaines, au vu du nombre de blessés à Dallas, s’annonçaient belles pour lui, le Canadien s’est bousillé un ligament du poignet droit.

Shams Charania a dévoilé que l’ailier allait subir une opération et mettait, de ce fait, fin à sa saison !

Prosper has been diagnosed with ligament damage in his right wrist, sources said. The 2023 first-round pick had received more opportunity recently, averaging 5.9 points, 3.1 rebounds and 16.3 minutes over his last 24 games, including four starts. https://t.co/O6Fb2DDFpC

Cette saison, Olivier-Maxence Prosper tournait à 3,9 points et 2,4 rebonds de moyenne ; des statistiques qui s’amélioraient récemment. Mais c’est surtout sur le volet défensif que le Québécois manquera aux Texans lors de cette fin de saison.

L’exercice 2024-25 des Mavericks semble plus que jamais terminé !

Source texte : Shams Charania