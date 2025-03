Une confrontation entre les Celtics et les Lakers – rivaux historiques – représente toujours un match à part en NBA. C’est encore plus le cas lorsque Boston est champion en titre et que Los Angeles débarque avec LeBron James et Luka Doncic. Sans surprise, le prix des billets explose.

Jamais un match de saison régulière à Boston n’avait coûté aussi cher. Et seulement six rencontres dans l’histoire de la NBA (en régulière) possédaient un prix moyen plus élevé que celui du match Celtics – Lakers la nuit prochaine.

D’après TickPick, le prix moyen d’un billet pour entrer au TD Garden ce samedi est de 674 dollars. Le billet le moins cher est estimé à 502 dollars (tout en haut de la salle), tandis que le plus cher grimpe jusqu’à… 23 112 dollars (au bord du terrain).

BREAKING: Lakers-Celtics tomorrow night is the most expensive Celtics home game on record, per @tickpick

This is about to be CINEMA. 🤯 pic.twitter.com/xX4XOpS7vo

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 7, 2025

Cette première confrontation entre Boston et Los Angeles depuis l’arrivée de Luka Doncic aux Lakers est évidemment attendue par toute la NBA. Elle est d’autant plus attendue que le champion en titre accueille son rival historique qui est sur huit victoires consécutives. Les Celtics auront à cœur de faire tomber le duo Luka – LeBron, tandis que les Lakers voudront envoyer un message supplémentaire au reste de la Ligue.

Rencontre immanquable en perspective, c’est prévu à 2h30 du matin !

Source texte : TickPick

Lakers at Celtics tomorrow is the 7th most expensive NBA regular season game on record @TickPick

Pretty wild that every game in the top 10 contains the Lakers pic.twitter.com/HLz4fSdsoa

— Kyle Zorn (@Kyle_Zorn) March 7, 2025